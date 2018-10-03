台股盤前─外資臉色主導 恐測季線支撐有待量縮回穩

在主要亞幣和港股重挫之際也導致台股大幅拉回，加權指數昨 (2) 日終場大跌 132 點至 10919 點，外資大砍期現貨，市場憂心此中長黑 K 棒扭轉了短多力道，恐再測季線 10900 點支撐，今 (3) 日開盤前，觀察到美股持續整理漲跌互見，法人認為，美中貿易戰短期間不至於立即惡化，惟短線多頭結構再次遭破壞，多方攻擊若無法順利過高延伸，再進入空方攻擊的壓力，就會增加。

川普在簽訂美、加、墨協定後，再度提及對中國的 2670 億美元商品關稅，使光輝 10 月才進入第 2 個交易日就蒙上陰霾，可觀察到三大法人昨日一口氣合計賣超高達 139.51 億元，終結連 12 買，尤其外資大賣 122.68 億元，是主要壓力來源，同時，投信賣超 2.65 億元、自營商賣超 14.18 億元。

而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 15770 口，使留倉部位轉為淨空單 - 2100 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 14613 口至 21747 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 9942 口，使留倉部位轉為淨空單 - 131 口。

摩根大通發布 2019 年趨勢大報告表示，貿易摩擦仍是蘋概股最大變數，推薦長抱 2019 年規格受惠股，相關包括大立光、穩懋和台積電等，表現值得關注。

同時，摩根大通最新報告指出，祥碩 9 月營收將優於預期，短線拉回是絕佳買點，未來 12 個月股價挑戰 720 元。

天風國際證券研究與策略部副總監郭明錤再出最新報告，看好華為新機發表在即，預估新品帶動下，明年屏幕指紋辨識、三鏡頭將呈現強勁成長，喊進台積電、大立光和新鉅科等個股。

離岸風電國產化邁出關鍵一步，風電開發商 CIP 昨日與世紀鋼完成簽署水下基礎合約，簽約金額達 165 億元，這是台廠首度接下離岸風電破百億訂單。

整體來看，法人認為，由於外資期現貨偏空操作判斷，指數要再衝 11000 點關卡尚有壓，靜待盤面量縮止穩。