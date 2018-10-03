【大慶證券】盤前分析－美科技股顯疲態 台股修正整理



◆盤勢分析

美墨加協定將於 11 月底簽署，道瓊指數收漲 0.46%，不過因大型股亞馬遜、臉書分別下跌 1.65% 與 1.91%，那斯達克指數終場下跌 0.47%。雖道瓊指數多頭格局未變，但國際變數多仍需留意，包括美國將貿易砲火轉向巴西與印度、美中貿易並無談和跡象、國際油價走勢強勁、義大利脫歐聲浪再起等。在國際變數多、美國大型股與科技股漲勢顯疲態下，投資人應居高思危。

台股昨日表現弱勢，早盤小幅開高後，因中美、貿易問題懸而未解，加上高檔調節賣壓沉重，指數愈走愈低，終場下跌 1.2% 作收。自 Fed 升息後，資金出現回流美國跡象，美元指數再次轉強，台幣在台美利差擴大下，昨日出現明顯貶勢，盤中貶幅超過一角，致使外資動能退潮，大賣 122 億，配合技術面來看，大盤日 KD 高檔交叉向下，台股短線將進入修正整理。櫃買指數因本波反彈相對弱勢，跌勢相對較小，終場以下跌 0.41% 作收，雖技術指標並未出現反轉訊號，但受月線關卡反壓，遲遲無法放量突破，短線仍有回檔壓力。

昨日指數在台積電、鴻海、台塑領跌下，大型權值股殺聲隆隆，僅大立光與遠東新收紅，盤面上仍有亮點，像是散熱族群受到日商收購超眾激勵，力致亮燈漲停、雙鴻漲幅也有 5%；貿聯 - KY 受到特斯拉大漲激勵，加上市場看好 Model 3 產量提升將挹注營運，開高走高收漲 4.7%；生技類股如：中裕、國光、康友 - KY 等漲幅也都在 2% 以上。雖大盤走勢不佳，不過盤面上仍有許多個股輪流表態，短線上因指數恐陷入整理，建議先避開大型權值股，轉往 9 月營收表現亮眼，有業績加持的中小型個股，或其他位階相對較低的質優股作為選股策略。

