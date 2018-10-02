彌補損虧 需要更大漲幅 慎防空頭市場

李文司頓 (Brian Livingston) 是美國散戶投資協會 (AAII) 西雅圖分會總裁。他提出一項精闢的投資見解：在空頭市場打敗 S&P 500 指數，較在多頭市場打敗該指數，重要得多。

理由有二：第一，大虧後，需要更大的漲幅，才能彌補。有時，需要的漲幅太大，使得彌補虧損變得不太可能。所以，若在空頭市場中，遭遇虧損，就必須在多頭市場中，獲利更多，才能在長期投資中勝出。

例如，修伯特金融文摘 (HFD) 追踪數百家投資通訊，由 2007 年 10 月至 2009 年 3 月的空頭市場中，虧損最高的一家投資通訊，其虧損幅度達 79%。猜猜看，自 2009 年 3 月後的多頭走勢中，這家投資通訊需要獲利多少，才能在 2007 年 10 月以後的這一整段期間，達到 S&P 500 指數的獲利率？答案是超過 1000%。

然而，自 2009 年 3 月以來，S&P 500 獲利率 "僅"380%。換言之，在這段多頭市場走勢中，這家大幅虧損的投資通訊根本不可能彌補虧損，更別提進一步獲得與 S&P 500 指數相同的獲利率了。

限制空頭市場虧損更為重要的第二項理由是，心態。少有投資人能夠承受空頭市場的大幅虧損。大多情況下，投資人會在空頭市場的稍後階段豎起白旗，並錯過下一波的反彈上揚走勢。

那麼一般投資人願意承受的虧損門檻究竟是多少？李文司頓指出，若回檔 10%，大多投資人尚可承受。若達到 20%，投資人開始緊張。一旦虧損達到 30 或 40%，投資人多會認賠出場。

他表示，限制空頭市場的虧損，其重要性更勝在多頭市場獲利打敗 S&P 500 指數。

現在，美國股市正處於歷史高點，也是 限制虧損的最佳時機。若等到陷入空頭市場，一切就嫌太遲。