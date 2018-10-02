今年美股IPO「怪象」：80%上市企業虧損 中國科技公司跑步進場

今年美股 IPO 市場出現一些「怪現象」：對虧損企業前所未有地寬容，中國科技企業上市速度遠超美國同行。

美國佛羅里達大學金融學教授 Jay Ritter 統計發現，今年前第三季，83% 的美國 IPO 都來自截至上市首日 12 個月內虧損的企業，這是 1980 年以來虧損企業上市最高比例，刷新了 2000 年所創記錄，2000 年這一比率為 81%。

華爾街日報認為，上市的虧損企業數量增長創紀錄源於投資者渴求新的投資標的。和 2000 年不同的是，今年市場不僅擁抱了虧損的科技企業，還歡迎一批生物科技企業。



華爾街見聞最近提到的一個虧損企業上市「奇葩」當屬加拿大大麻生產商 Tilray。其股價從 8 月中旬開始暴漲，一個月漲近 500%，9 月 19 日盤中更是漲逾 90%，使得其上市兩個月內漲幅突破 1660%。

但 Tilray 暴漲更多的是大麻商用相關的消息驅動，財務上並沒有太大的支撐。Tilray 8 月公布財報顯示，今年第二季凈虧損從一年前的 240 萬美元飆升至 1280 萬美元。

不僅虧損企業大幅增加，中國科技企業也在跑步進場。

復興資本 IPO 報告顯示，今年前第三季，在美上市中國科技企業 23 家，遠超美國同行，達到 2010 年全年水平。

單在第三季就有十家中國科技企業上市，美國科技企業只有四家。這十四家企業合計募資 40 億美元，是去年同期科技業 IPO 融資規模的五倍多。

復興資本發現，第三季中國科技業 IPO 交易量創 2014 年第第二季以來新高。其認為，即使第第四季美國科技企業上市數量超過第三季，也不會超越它們的中國同行，第四季還有不少中國企業排期上市。

第三季科技中概股有兩大 IPO——分別於 7 月 26 日和 9 月 14 日登陸那斯達克的拼多多和趣頭條。招股書顯示，它們上市前也都處於虧損，拼多多三年合計虧損超過 13 億元人民幣，趣頭條今年上半年凈虧損 5.144 億元。但上市當天均表現不俗。



不計超額配售拼多多 IPO 融資規模達 16.3 億美元。創造了四年來中概股 IPO 最高融資記錄，上市首日漲超 40%。不含綠鞋發行趣頭條融資 8400 萬美元，上市首日最高漲幅達 190%，收漲 128.14%，創今年 IPO 規模 500 萬美元以上美國個股的最大首日漲幅。

Dealogic 數據顯示，今年三個季度內，超過 180 家企業通過在美國 IPO 募得超過 500 億美元，不論是上市企業數量還是募資規模，今年都有望創 2014 年以來新高。

華爾街日報指出，到目前為止，今年上市的虧損企業上市以來平均漲 36%，超過了今年上市企業總體漲幅 32%，遠優於標普 500 漲幅 9%。但一些分析師和投資者擔心，上市企業未來無法實現預期盈利，感到了類似本世紀初網路泡沫時的危險。

Ritter 稱，一些年輕公司的問題是，投資者對他們抱以樂觀的期許，一旦公司無法實現預期，其價值就可能立即被重估。