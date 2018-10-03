GE遭S&P降評 穆迪：不會只降一階

評級機構標準普爾 Standard & Poor's 週二 (2 日) 下調了通用電氣奇異 GE (GE-US) 的信用評級，此前該集團週一 (1 日) 公布了電力業務相關的 230 億美元費用，並更換了執行長。

GE 股價週二收盤上漲 1.90% 來到 12.32 美元。今年下跌約 31%。

GE 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

與此同時，穆迪投資者服務公司 Moody's 和惠譽 Fitch 也對 GE 及其財務部門進行審查，以防止可能的降級，理由是電力業務出現下滑。

S&P 提到，「關於動力性能業務的最新消息，使我們對 GE 的總體競爭定位進行了修改。航空和醫療保健方面的穩健表現進一步被電力部門所掩蓋」。S&P 將 GE 的信用評級從「A」降至「BBB+」。

GE 表示，由於電力業務陷入困境，它將無法實現之前的 2018 年自由現金流和每股收益的預測。該公司更換了執行長 John Flannery，聘用新執行長 Larry Culp。

穆迪表示，雖然最新的變化是審查的另一個問題，將在幾週內得到解決，但 GE 和 GE 資本的長期評級可能不會只降一級。

這家擁有 126 年歷史的 GE 曾經是美國最有價值的企業，也是美國商業力量的象徵。它一直致力於將業務重點放在噴氣發動機、發電廠、和可再生能源上。