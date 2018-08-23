分析師警告 美國股市將是下一個受重創的股市

美國股市是否會大幅回檔？儘管 S&P 500 創下了史上最長期間多頭走勢，有分析師仍發出了此一警訊。

就在股市樂觀的氣氛中，分析師警告，全球流動性緊縮，將對新興市場造成衝擊，是股市的重大危險，可能讓走勢反轉。

儘管美國股市的多頭走勢持續，表現勝過其他股市，但有分析師警告，美國股市將是下一個受創的股市。

摩根士丹利銀行分析師雷廸克 (Hans Redeker) 說：「新興市場的風險正蔓延而來，美國又有流動性集中的問題，應可知道下一個受創的股市，將是美國股市。」

雷廸克週四接受 CNBC 訪問時，對美國股市的未來似乎不抱幻想。

「全球流動性緊縮的可能性非常高，這將會對市場造成衝擊，遲早會影響到美國。」他說。「S&P 500 目前價位高漲，全是得利於流動性集中，但這種情況無法持久。」

由於美元走強，美國利率上升，資金退出新興市場，造就了美國股市的漲勢。但雷廸克警告，該資金流入即將開始減緩。

自 2 月以來，美國股市與新興市場股市的背離走勢，便日益明顯。今年以來，S&P500 上漲了 6.2%，而 MSCE 新興市場指數却下跌了約 9%。

S&P 500 的多頭走勢已創下 3453 天最長期間，許多分析師已開始擔憂價格高估。