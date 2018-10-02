【華冠投顧】盤後分析：過度反應

劉彥良 分析師

川普揚言進一步實施關稅政策來對中國施壓，加上在香港掛牌的渣打集團違反伊朗制裁禁令遭美重罰，使得亞股全面走弱，終場港股重挫 2.5%、台韓下跌 1.2%，陸股雖因十一長假休市，但新加坡中國 A50 期貨大跌 1.9% 作收。

面對川普的嗆聲，我認為今天台股為過度反應，所幸成交量並未明顯放大僅 1062 億元，而且僅有一家跌停板，所以研判台股很快就能止穩。

以台積電 (2330) 和鴻海 (2317) 為首的權值股壓盤，但基期較低的上櫃指數則相對抗跌，若未來資金能持續良性移轉到中小型股身上，即使指數現階段維持高檔震盪也並非壞事。

盤面強勢族群為日商日本電產溢價 15% 收購超眾 (6230) 帶起的散熱族群，以及特斯拉強彈帶起的相關概念股。不過超眾在今天漲停後，距收購價 108 元的空間已有限且日商只計劃收購 33.4~48%，故散熱族群明天再攻的機率不大。至於特斯拉概念股方面，在馬斯克和美國證交會和解後，若後續生產進度符合公司預期，處在相對低檔的這些概念股就有機會持續上演反彈行情。

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