【華冠投顧】武傑電台:台股大跌132點!止穩了嗎?!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 6230 超眾、3324 雙鴻、3661 世芯 KY、2327 國巨、5278 尚凡。

台股盤勢分析:

大石頭

台積電領跌，台股重挫 - 132 點作收。台北股市早盤小漲 - 2 點開出，雖然一度由黑翻紅；但是在大型權值股的重挫下，指數快速修正，終場大跌 - 132 點作收，收在 10919 點，成交量 1062 億。

好不容易站穩的 11000 點關卡，早盤在大型權值聯手摜壓下，再度跌破。終場在外資大賣 - 122 億下，加權指數重挫 - 132 點作收。對於今天的重挫，不少投資朋友問：『走空了嗎?』。我想武傑對於台股的看法還是保持一致!! 僅管三大法人在期、現貨同步減碼，但是台股卻僅僅才千億成交量；顯示台股籌碼依舊安定!! 特別是今天外資才賣一天，台股就已經回測 9/21 的帶量長紅。表示外資的『大石頭』，顯然已經砸在自已的腳上；下半周月線即將翻揚，樂觀看待台股技術性修正後…『換檔再上』!!

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今天盤面上個股:

強勢的個股有:

6230 超眾、6175 立敦、2329 華泰、4142 國光生、3665 貿聯 KY… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

1515 力山、4432 銘旺實、8069 元太、6120 達運、2379 瑞昱、4426 利勤、2547 日勝生… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

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