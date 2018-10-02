國泰航空何杲：中美貿易戰未影響業務 旅客續旺貨運強勁

中美貿易戰令國泰航空 (0293-HK) 轉虧為盈目標再受挑戰，該公司行政總裁何杲表示，貿易戰並未對國泰業務造成重大影響，旅客持續增長，貨運量強勁；他說，國泰目的地網路龐大，未來將有更多直航航線投入服務。

受油價走高拖累，國泰航空今 (2) 日股下跌，截至午盤，報港幣 11.42 元，跌 3.22%。

圖片來源：新浪財經

美國政府於 9 月 24 日起，向總值 2000 億美元的中國進口貨品徵收 10% 關稅。何杲指出，一方面，並非全部 2000 億美元的貨品均由空運出口，他個人亦不清楚增加 10% 關稅會造成何等影響。另一方面，近年網購所帶動的跨境物流貨運，與貿易戰無關，而且大部分均由航空運載，這方面可平衡近年貿易貨品因供應鏈轉移所帶來的影響。

整體而言，何杲指貿易戰未對業務造成重大影響，並形容貨運量「依然強勁」，旅客數目持續增長。由於國泰目的地網絡覆蓋廣泛，即使貿易流量改變，亦只屬此消彼長。

國泰日前公布，今年 8 月份的載客和貨運量，分別年增 6.4% 及 8.9%。

國泰早年訂購的新型號客機 A350-1000， 繼於今年 7 月 1 日首航來往香港至台北後，亦已於 9 月 15 日投入服務其首個長途航線，來往香港至華盛頓，為目前為止國泰最長途的航線，航程共 13122 公里。

何杲透露，明年 3 月底將會開設來往香港至西雅圖的直航班機，加上今年 6 月啟航的都柏林直航及正在計畫中的以色列首都特拉維夫直航航線，國泰期望未來連接更多以創科樞紐為名的國際城市。

何杲指出，目前華盛頓航線屬營運初期，載客量未滿，尤其回程班機需求增長空間較大，但相信航線成熟後，可逐步提升至每日一班機，甚至每日兩班機。長遠而言，他期望國泰可持續增加長途機服務，但不會以每年開設 10 個新航線為目標。

據國泰中期業績報告，由於油價持續上升，即使上半年收入增長，亦被燃油成本上升所抵銷。何杲表示，公司已制定新燃油對沖政策，未來只會對沖 2 年內不超過一半的燃油需求，亦相信過去因燃油對沖所帶來的虧損，將在本財年結束。

隨着民航處宣布航空公司可自行恢復收取燃油附加費，國泰已率先於上週公布，將於 11 月恢復收取香港出發的客運燃油附加費。

至於卡達航空去年底突然買進國泰航空約 9.61% 股份，至 9 月中最新持股更增至 9.99%，何杲表示，不會評論卡達航空曾否要求派代表入董事會。

他指出，卡達航空持有南美航空集團 10% 股份，在其董事會有席次，這是當地交易所的要求。卡達航空亦持有英航母企國際航空集團 (IAG)20% 股份，但卡達航空並沒有進入該公司董事會。

對於雙方將來會否有進一步合作，何杲表示一直有緊密溝通，強調卡達是「被動和樂意支持的投資者」。