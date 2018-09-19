國泰航空8月載客量年增6.4% 里昂喊買但降目標價至15.3元

國泰航空 (0293-HK) 公佈與旗下國泰港龍 8 月共載客 327.85 萬人次，年增 6.4%，載客率上升 0.8 個百分點至 87.1%，以可用座位千公尺數計算的運力則上升 4.9%．今年 1-8 月的載客量上升 2.4%，而運力則增加 3.3%。

8 月載客量上升，國泰航空今 (19) 日開盤後一路走高，早盤一度漲 2.87%，突破 10 日線；截至發稿，報港幣 11.4 元，上漲 2.151%。

圖：新浪財經

國泰和港龍 2 航空公司 8 月運載的貨物及郵件合共 18.76 萬公噸，年增 8.9%，而運載率上升 2.9 個百分點至 68.4%。以可用貨運噸千公尺數計算的運力上升 2.8%，而貨物及郵件收入噸千公尺數升幅為 7.4%。今年 1-8 月的載貨量上升 7.1%，運力增加 3.3%，而貨物及郵件收入噸千公尺數亦上升 6.6 %。

國泰航空商務及貨運董事林紹波表示，8 月份客運量增長超逾運力增長，而前艙需求亦持續強勁．然而，今年來一直利多的外幣匯率走勢正急速逆轉。

另外，日本及香港先後受颱風吹襲，航班運作嚴重受阻，尤其正值貨運季節高峰期，勢必影響 9 月份業務表現，會繼續密切留意週邊因素可能對全球貿易造成的影響。

里昂下調國泰目標價至港幣 15.3 元，評級為「買入」。

報告發表的研究報告指出，國泰高端客艙需求強勁，乘客收益率亦見改善。不過，除了颱風「山竹」將影響公司 9 月表現外，油價上升及匯率因素亦會拖累公司表現。