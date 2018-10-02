港股午盤大跌1.64% 中國銀行股、航空股集體重挫

恒生指數今 (2) 日低開 0.26%，之後持續走低、截止午間收盤，恒生指數大跌 1.64%，報 27333.71 點。國企指數跌 1.73%，報 10827.7 點；紅籌指數跌 1.53%，報 4380.61 點。大盤成交額為港幣 469.79 億元。

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中國銀行股下跌，工商銀行 (1398-HK) 跌 2.8%，建設銀行 (0939-HK) 跌 2.49%，農業銀行 (1288-HK) 跌 2.08%，中國銀行 (3988-HK) 跌 2.01%。

油價走高拖累航空股重挫，中國國航 (0753-HK) 跌 6.22%，東方航空 (0670-HK) 跌 5.98%，南方航空 (1055-HK) 跌 4.59%，國泰航空 (0293-HK) 跌 3.22%。週一美國 WTI 原油與倫敦布侖特原油期貨價格均上漲近 3%，分別創下各自近 4 年來的最高收盤價。

藍鼎國際 (0582-HK) 跌 24.6%，報港幣 1.9 元。市場消息指，早前證監會將金利豐證券、中南金融及滙豐金融證券的個別客戶資產凍結，有指被凍結的戶口是由藍鼎主席仰智慧擁有。藍鼎表示今年 8 月已經與仰智慧失去聯絡，未透露原因。

華榮能源 (1101-HK) 擬出售造船及工程業務，今 (2) 日股價一度暴漲 107.92%，午盤收報港幣 0.168 元，上漲 66.337%。

華榮能源擬出售造船及工程核心業務，專注於能源勘探及生產業務，公司與買方已就主要條款達成協議，現正擬議訂立出售協議；並進行債務重組計畫，包括出售負債；及持續與剩下債務持有人進行磋商，就所欠債務的償還方式達成協議。

騰訊 (0700-HK) 跌 1.49%，報港幣 318.4 元。9 月 30 日，騰訊宣佈正式啟動新一輪整體戰略升級，組織架構在時隔 6 年後迎來新一輪的優化調整，在原有 7 大事業群 (BG) 的基礎上進行重組整合為 6 個，並表示調整不涉及裁員。

金斯瑞生物科技 (1548-HK) 漲 12.25%，報港幣 14.84 元。金斯瑞生物科技公告，斥指閰火報告對集團作出不實且毫無根據的指控，嚴重損害公司的企業形象、信譽及聲譽，並導致公司股價大幅波動。公司向國家互聯網資訊辦公室作出投訴；並提交公安機關要求立案查處違法行為。公安機關已於 9 月 30 日正式受理並簽發書面的受案回執。

分析指出，本週大陸正在放國慶長假，滬深港通暫停，南下資金相對缺乏，交投較為清淡，投資人需留意美股動向。

滬深港通將於 10 月 8 日 (星期一) 始回復正常。