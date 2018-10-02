新光海航僵局有解！新壽持股降至25% 並將增資1.875億人民幣

新光金 (2888) 旗下新壽轉投資新光海航人壽股權轉讓一事塵埃落定，中國銀保監會審批同意新光金持股將 5 成持股，其中 15% 轉讓給深圳市柏霖資管公司、另外 1 成持股則轉讓給深圳市國展投資公司，如此一來，新光金對新光海航人壽持股比重降至 25%，而新光海航人壽註冊資本金從 5 億元人民幣，增加至 12.5 億元人民幣，新光金按等比例增資，增資金額 1.875 億元人民幣。大陸新光海航人壽成立於 2009 年，資本額為 5 億人民幣，新壽、海航持股各半，進入大陸市場業務擴展關係，第一階段 5 億資本額虧損殆盡，2015 年中兩家公司必須同步對新光海航人壽增資，惟海航集團未能即時增資，導致「償付能力」低於大陸保監會所規定 150%，以致業務擴展停擺。



先前新光金規劃以每股 3 元人民幣，約 25% 股權 (共計 1.25 億股) 轉讓予大陸柏霖資產等公司，未獲中國銀保監同意，經過一段時間協商，新光海航增資問題獲得解決。



根據新光金昨 (1) 日公告合作方海航集團把 5 成持股，當中 38% 股權轉讓給深圳市前海香江公司，其餘 12% 股權轉讓給上海冠浦地產公司；換言之，轉讓後海航集團不再持有新光海航人壽股權，新壽則把 15% 股權轉讓給深圳市柏霖資管公司、10% 股權轉讓給深圳市國展投資公司，持股比重由 5 成降到 25%。