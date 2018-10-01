〈鉅亨觀點〉新光金吳東進靠證券併購三部曲 圓滿金控版圖

新光金 (2888-TW) 董事長吳東進成立金控以來，除壽險、銀行，對併購元富證其實規劃了「併購三部曲」，但因新光金過去營運多是吊車尾，今 (2018) 年以來獲利重振雄風後，新光金即重啟併購元富證動作，今 (1) 日終於正式將元富證娶進門，成了新光金完備「壽險、銀行、證券」三大引擎版圖的重要里程碑。

其實，新光金控旗下原本也是擁有百分百的證券子公司，新光金金控版圖中的證券布局，要從吳東進父親吳火獅說起，吳火獅曾多次希望取得新光證券的「新光」名稱，但原新光證券股東並不願意放棄新光證券之名；因此，2002 年新光金控成立後，新光金控旗下的證券公司無法使用「新光」名稱，只能使用新壽證券的名稱。

翻開新光金年報，新光金自 2007 年持有元富證股權，開啟對元富證併購的第一步，當年取得元富證逾 25% 股份，不但將元富證納為子公司、編入合併報表，在業務上也密切合作。

但是，2009 年 10 月 5 日，新光金將新壽證券業務及部分資產售予元富證券後，進行清算並解散。自此之後，新光金旗下就不再有百分百證券子公司，反而只有對元富證的持股。

雖然新光金賣掉了新壽證券，但是市場多認為新光金仍會進一步併購元富證，2010 年時，新光金原本因為還有累積虧損，無法加碼元富證，但在年底前打銷全數累積虧損後，果然對元富證再增持 10% 持股。

當時，時任新光金總經理的許澎就曾說，會在適當時機與元富證券合併，對於併購元富證有「三部曲」，首先，先維持緊密的策略聯盟關係，再來是當年打銷金控累積虧損後，增持持股；最後是與元富證公司派溝通，提高元富證持股或合併。

新光金過去受限核心子公司新光人壽體質孱弱，無暇顧及擴張版圖之事，如今，由於新光金今年以來獲利躍升為前段班，前 8 月稅後純益為 215.28 億元，年增 114.6%，每股稅後純益 1.93 元；法人先前預期，新光金全年稅後純益將達 244.8 億元，每股稅後純益 2.39 元，以 8 月獲利表現來看，全年獲利有機會超越法人預估，創金融海嘯以來新高。

正因新光金體質翻轉，讓新光金啟動擴張版圖動作，「愛情長跑了 11 年」的新光金與元富證，今天終於完成併購三部曲，也讓吳東進金控版圖中的銀行、保險、證券拼圖終於圓滿，且新光金還將靠著併購元富證之後，進一步加強雙方海外及大陸市場的布局，將觸角更往海外擴張。