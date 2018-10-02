中鋼107-3期公司債64億元預計9日發行

中鋼 (2002)107 年度第 3 期無擔保普通公司債，總計參與競標金融機構共 19 家，總計投標量新台幣 160.5 億元，開標結果甲券金額為 41.5 億元，乙券金額為 22.5 億元，合計發行金額 64 億元，預定 10 月 9 日發行。中鋼 107 年度第 3 期無擔保普通公司債經邀請國內各大金融機構參與投標，以荷蘭標方式決標，總計參與競標金融機構共 19 家，總計投標量新台幣 160.5 億元。開標結果甲券七年期以票面利率 0.90% 發行，金額為 41.5 億元，自發行日起屆滿第六、七年分別還本 25%、75%；乙券十年期以票面利率 1.05% 發行，金額為 22.5 億元，自發行日起屆滿第九、十年分別還本 50%。



中鋼表示，該公司債業已於 107 年 10 月 1 日取得主管機關核准在案，主辦承銷商為群益金鼎證券股份有限公司，預定於 107 年 10 月 9 日發行。