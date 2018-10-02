東陽旺季可期 AM營運加溫 OE則視中國車市表現

汽車零組件廠東陽 (1319) 進入第四季旺季，預估 AM 營收可望持平或微增，而中國 OE 則在新車推出新訂單下，有機會成長，不過因中美貿易干擾下，美系合資品牌銷售不佳，也將影響東陽在大陸內銷，整體來看，東陽業績明顯增長恐將寄望明年。東陽 8 月合併營收為 17.47 億元，月減 2.3%，年減 14.62%，單月合併稅前淨利為 1.46 億元，月減 7.6%；累計前 8 月合併營收為 155.87 億元，合併稅前淨利為 16.57 億元，每股稅前盈餘為 2.76 元。



美中貿易戰持續，使得客戶下單觀望，東陽指出，AM 沒有外銷，都是供應大陸車廠，外銷產品都是由台灣出口，因此中美貿易戰干擾不大，而 OE 部分，美系合資品牌因中美貿易戰之下銷售較緩，不過一汽大眾系統銷售則是相當不錯。



法人估，東陽第三季 AM、OE 淡季，營收將平第二季，第四季將會回升，預估全年 AM 營收將持平或微增，中國 OE 則要看中國車市的表現，整體業績要提升恐將寄望明年。