拖逾1年半 香港人壽出售告吹 首元國際7.1億押金遭沒收

香港人壽去年以港幣 71 億元售予中資首元國際的交易，在拖延超過 1 年半後，最終宣布告吹。賣方亞洲金融集團 (0662-HK)、創興銀行 (1111-HK) 及上海商業銀行等，即時沒收買方首元國際支付的港幣 7.1 億元押金。

亞洲金融及創銀昨 (1) 日晚間分別公告，由於特定條件於最後日期前尚未達成，已終止出售香港人壽保險的股份予首元國際，鑒於終止出售持股。原因是據售股協議，售股的完成以特定條件的達成為條件。但基於特定條件於最後日期 (9 月 30 日) 前尚未達成，賣方已根據售股協議條款終止售股。

創興與亞洲金融表示，將會繼續持有香港人壽，未提及會否再度出售。

香港人壽由 5 家金融機構共同持有，包括亞洲金融、創銀、華僑永亨銀行、永隆銀行及上海商業銀行。香港人壽是在去年 3 月正式落實出售，5 大股東以港幣 71 億元出售其持股予首元國際。

亞洲金融總裁陳智思曾表示，出售香港人壽交易將爭取獲保監局批准，交易完成後部分資金亦將用作派特別息。

首元國際計劃以港幣 71 億元收購香港人壽，其股東背景神秘。據當時交易公告披露，首元國際為香港註冊的投資控股公司，該公司重點關注亞洲市場的金融和科技領域的投資機會，旨在利用科技提升傳統金融的運營效率並促進可持續性增長。

首元國際由中國先鋒集團持有，背後實際擁有人據指為大陸富豪張振新，張振新旗下除了持有首元國際，還握有中新控股 (8207-HK)。

中新控股在今年完成收購持有香港儲值支付工具 (SVF) 牌照的僑達國際 100% 股權，該公司並為首批向香港金管局提交虛擬銀行申請的機構。

此外，據稱首元國際其中一名股東是輝山乳業 (6863-HK) 主席楊凱，輝山在去年爆煲目前正面臨清盤，當時市場曾質疑以楊凱的財務狀況，會影響交易進行，目前輝山乳業仍然停牌。