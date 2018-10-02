【大行快遞】花旗叫買騰訊(00700-HK) 盤前升近1%

騰訊(00700-HK)周日宣布，伴隨戰略升級，公司組織架構在時隔六年後迎來新一輪的優化調整，形成新的六大事業群，推動實現由消費互聯網向產業互聯網的升級。其中保留原有七大事業群的企業發展事業群、互動娛樂事業群、技術工程事業群、微信事業群；新增雲與智慧產業事業群、平台與內容事業群。

公司董事會主席兼首席執行官馬化騰表示，此次主動革新是騰訊邁向下一個20年的新起點。它是一次非常重要的戰略升級，互聯網的下半場屬於產業互聯網，上半場騰訊通過連接為用戶提供優質的服務，下半場將在此基礎上，助力產業與消費者形成更具開放性的新型連接生態。

騰訊此次戰略升級的另一大重點，是社交平台、內容產業和技術的深度融合。新成立的平台與內容事業群(PCG，即Platform and Content Group)，將對原社交網絡事業群(SNG)、原移動互聯網事業群(MIG)、原網絡媒體事業群(OMG)中，與社交平台、流量平台、數字內容、核心技術等高度關聯且具有高融合性的板塊，進行有機地拆分和重組。

瑞信繼續給予騰訊維持跑贏大市的評級，目標價亦是維持453元。花旗給予騰訊目標價為420元，評級為買入。

騰訊控股盤前報326.4元，升3.2元，升0.99%。成交股數90200股，涉資2920萬元。