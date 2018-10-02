【鐘國忠專欄】台股類股強弱 走勢有跡可循!

台股 Q3 在外資大幅買超逾 1000 億元之下，Q3 底收盤指數又回到 11000 點以上，而投資人您有收穫?

(一) 台股累計漲幅再擴大

轉眼間，今年 Q3 已過去了，Q3 上市在外資大幅買超約 1066 億元之下，今年台股至 Q3 漲幅從 Q2 約 1.82%，上揚到為 3.42%，Q3 單季漲幅幾乎是跟上半年漲幅相當，理當在外資大幅買超，且指數又出現漲幅明顯增加，投資人應該是收穫滿滿，然而卻較少聽到投資人有如此情形，有可能是買錯市場? 因為上櫃迄 Q3 年度跌幅高達 10%! 也有可能買錯類股? 因為台股最大類股電子類股至 Q3 是下跌約 0.5%，換言之，您目前報酬率若不理想，有可能是上述所提。而就目前指數報酬率而言，台股漲幅仍高於銀行定存，因此選在股票市場中操作仍是對的，只不過類股選擇愈來愈重要。



(二) 類股強弱差異再擴大

正因為難操作，因此類股方向選擇很重要，筆者曾在去年 12 月初預期 2018 年分析類股選擇中的漲跌幅做一個追蹤分析，同時也分別在 Q1 與 Q2 作後續追蹤分析，經過三個季度後，我們再一起來分析台股類股變化:

直接先講結論: 雖然 Q3 台股走勢變化大，但較大盤強勢類股卻從 Q2 的九大類再擴增至十大類。去年大漲類股，今年持續表現更弱! 相反地，去年表現落後類股，愈來愈多類股轉強，換言之，Q4 類股選擇持續以低基期為主! 不過因為以近年底，因此 Q4 類股選擇建議漲多者不宜再追漲，以下將分析從 Q2 到 Q3 的變化，分析內容如下:

1. 去年比大盤強類股: 如前所述，此部分今年強勢類股不易出現，食品股仍持續維持強勢，但年度主要類股漲幅排名卻略下滑 2 名至第 6 名，而電子類與電機類股仍持續比大盤弱，這也可能是多數人認為台股應走勢不強的原因之一，主要是這二大類股，Q3 也是市場最關注的重點類股，尤其主要智慧型新手機都在這季度推出，而電子類股強弱排名跟 Q2 相當，但跟大盤漲跌幅差距卻拉大。而電機類股的類股強弱排名，再度往下掉約 4 名，其年度跌幅在 Q3 中，再大跌約 9%，是主要類股當中跌幅最大者，甚至於比觀光類股下跌約 6% 還要高，標準是今年度最虎頭蛇尾類股，由於該類股不少公司獲利都不差，也具有國際性競爭力，因此不建議再看淡。至於電器電纜類雖然仍比大盤強勢，但也較 Q2 下掉 4 名，類股漲幅雖然仍領先大盤漲幅約 1.8%，但隨時都有可能落後於大盤，此部分 Q4 要特別留意，如果 Q4 電器電纜也走弱，則去年比大盤強勢類股將只剩下食品類股。

2. 去年比大盤弱勢類股: 曾如去年 12 月初曾提到，這部分在 2018 年當中較有機會超越大盤，來到 Q3 之際，目前年度漲幅類股最強為水泥類，而紡織類股則從 Q2 主要類股漲幅第 6 名上升到第 3 名，鋼鐵類股則從第 10 名上升到第 5 名，也就是說，Q3 台股除了內需股強勢以外，最強類股應以原物料為主。至於玻璃陶瓷類股仍是年度表現最差，類股跌幅也再持續擴大到約 24%。

整體而言，Q4 指數仍在高檔中持續區間整理，投資人目前要作的是，可開始評估漲幅較高類股還有再大漲條件? 跌深類股還有再大跌情況? 相信至 Q3 為止，看看類股之間比較後，可發現類股或者個股選擇應該是比看大盤來得重要，因為目前指數仍相對以往是高位置區，因此建議未來仍是以低基期類股中尋找的勝算機率會較高!

附表: 各類股 2018 年走勢分別與大盤之比較

註: 1.2018 年統計至 9/28，H1 意思為上半年

2. 有陰影者為優於大盤