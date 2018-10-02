美股盤後─美加達成新貿易協議取代NAFTA 道瓊收高193點

週一，第四季第一個交易日，美國股市收高，投資人反應加拿大加入美國與墨西哥的貿易協議。

分析師說，股市最大的風險，便是貿易戰，現在該風險已降低。但股市的漲勢可能太大也太快，不預期股市會大幅回檔或落入空頭市場，但可能已有超漲。



道瓊工業平均指數收高 192.90 點或 0.73% 至 26651.21。

Nasdaq 指數收低 9.05 點或 0.11% 至 8037.30。

S&P 500 指數收高 10.61 點或 0.36% 至 2924.59。

費城半導體指數收高 3.70 點或 0.27% 至 1370.44。

加拿大與美國達成了貿易協議，取代目前的北美自由貿易協定 (NAFTA)。新的協定預期名稱為美墨加協定，或 USMCA。

這項協定讓美國農民的乳酪產品得以擴大市場。加拿大汽車出口至美國則受限。預期美加兩國將於 11 月底，簽署該協定，而後送交國會表決。

分析師說，市場感到高興，因為一項不確定性已經移除。看來這項貿易協定對兩國均有利，也為美中貿易協商搭起了橋梁。

美國與中國先前互相對對方數百億美元商品提高關稅，引發了全面貿易戰擔憂。白宮首席經濟顧問 Larry Kudlow 說兩國之間的貿易協商，未見進展。

第三季，S&P 500 創下自 2013 年以來，表現最佳的一季，上漲達 7.2%。

特斯拉股價大漲逾 17%，執行長馬斯克與證券交易委員會 (SEC) 針對該公司私有化失敗，達成和解。