市值從高點至今流失5000億美元 GE股價狂跌不見底部

時間拉回 2000 年 8 月 28 日，蘋果公司 (AAPL-US) 最熱門的產品是彩色外殼的電腦，川普還是紐約房地產大亨，GE (GE-US) 市值約 6000 億美元。

再看看如今，蘋果和川普已經各自擁有更偉大的發展。GE 呢？它即將創下一個驚人的里程碑：自 18 年前創下歷史新高以來，市值已蒸發 5000 億美元。這家指標性的美國企業現在市值不到 1000 億美元，其股價在 11 美元左右，而投資人則表示他們不認為情況會好轉。

從高點下跌 81% 的崩盤令人吃驚，尤其是在它曾創下最高市值紀錄。蘋果公司最近成為第一家超過 1 兆美元市值的美國企業，其後不久亞馬遜 (AMZN-US) 也在盤中達標。

即使是長期的空頭 GE 觀察家也會嚇傻了。自 2001 年以來一直追蹤 GE 的摩根大通分析師 Steve Tusa 在被問及這個數字時，只能不由自主地說聲：「哇！」。

GE 從 2000 年中期鼎盛時期開始，隨著傳奇人物 Jack Welch 的任期即將結束新開始出現衰敗。例如，9/11 恐怖襲擊嚴重損害了其飛機引擎和保險業務。但過去幾年情況更形殘酷。

在現金流短缺和其動力部門銷售疲軟等因素影響下，2017 年股價下跌 45%。今年以來股價再流失 35%。這家百年歷史的企業在 6 月遭道瓊工業平均指數剔除，導致更多的拋售。

9 月中旬，當關鍵電力部門業務出現新問題時，GE 股價急劇下滑。投資人對該公司承認其旗艦燃氣渦輪機遭遇「氧化問題」感到震驚，該問題促使客戶暫時關閉兩家美國發電廠。

GE 雖宣稱已確定了一個解決方案並表示情況已得到控制。但是，Tusa 說，上週的重挫顯示「扭轉壞消息的餘地很小」。

在股價連番重挫中，GE 正在重塑自己，出售許多古老的業務，包括湯瑪斯愛迪生的燈泡業務。去年接手 Jeffrey Immelt 出任 CEO 的 John Flannery 削減了股息，並計劃將 GE 的業務重點縮小到只有航空、發電和可再生能源。他還希望縮減大部分剩餘的金融業務，這雖是 Welch 和 Immelt 的得意業務，卻在 2008 年的金融危機中遭受巨大打擊。

但這些都沒有讓股價重新煥發活力，而空頭一直在提高部位預期會進一步下跌。根據 S3 Analytics 的數據，GE 已成為僅次於東芝和 3M (MMM-US) 的第三大工業企業集團。

RBC Capital Markets 分析師 Deane Dray 表示，「底部到底在哪裡？這是每個人都想弄清楚的問題。」