【華冠投顧】大陸十一長假台股量縮 蘋概股可作嗎?

華冠投顧 范振鴻分析師

#族群追蹤

近期盤勢最強勢電子權值是 2317 鴻海，五天左右漲了 7% 左右，但要留意的是他目前也來到 9 月起跌前的整理平台反壓與季線雙壓，短線持有的話要留意出場位置，而今天盤面強勢族群很明顯的由之前的蘋果概念股整齊上漲，漲幅最大的是 3673 TPK-KY，收盤前差一檔漲停，6153 嘉聯益、6456 GIS-KY、5264 鎧勝 - KY 也都有 5~6% 的水準，但是很明顯的都是跌深急彈，且彈起來也都接近月線或季線反壓，這些都宜短不宜長，建議見好就收，而近期盤面還是非金電、金融為主流，電子大多為跌深反彈，大家自己要留意搶反彈如搶錢，有搶到沒搶到都記得要跑。

#盤勢分析

大盤今天開高走高收漲 45 點，盤中震幅 50 點左右，量縮剩下 930 億，主因是大陸十一長假，過去幾年每逢十一長假也是有量縮的狀況，這個狀況要等到下週才有恢復的機會。回到技術分析來看，日線看法相同，就是 KD 需要持續鎖在頓化區內才有機會維持多頭強度，而小時線部分因為今天的走高，讓短線多頭結構觀察點上移到週五低點 10996，此點不破短線多頭結構不變。OTC 的部分今天大漲接近 1%，但也剛好遇到月線與下降趨勢線雙壓，接下來能不能一次站上增加短底的機會就要看接下來幾天的發展，原則上站上後下一道反壓就在八月分低點約 139。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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