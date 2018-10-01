【華冠投顧】國光生爆量漲停創波段新高

今日上市櫃同時上漲，但成交量卻是萎縮的，大盤成交量 930 億價漲量急縮；OTC 成交量 194 億也是價漲量急縮。其實跟大陸放十一長假有關，外資陸資交易室休假，少了陸資的交易成交量就跟著萎縮了，跟耶誕節新年外資放假時成交量縮是同一個道理，等十一長假結束時陸資歸隊，成交量就會恢復正常了。

(4142) 國光生爆量漲停股價創波段新高，觀察國光生週 K 線，2018/7/23 當週爆大量突破下降壓力線，可先設定為推動波的第一浪視為初升段。然後回檔修正跌破下降壓力線，但未跌破前低，可設定為修正波第二浪。2018/9/10 當週又一次爆量突破下降壓力線，可設定為推動波的第三浪，也是主升段。

【個股分析】

(4142) 國光生，銷往大陸的季節流感疫苗已全數通過中國大陸檢驗放行，即將可進入大陸各省市。今年美國 Protien Sciences 合作的四價流感疫苗針劑充填訂單增加 6 倍，明年訂單總劑量上看 800 萬劑。法人預估今年 Protien Sciences 針劑填充業務營收將提高至 3 成，可望帶動國光生今年全年營收年增 5 成衝上 8 億元大關，創歷史新高。

(4130) 健亞，治療狼瘡性腎炎用藥 Mycocep，獲得衛福部食藥署上市許可，該藥品享有 5 年行政保護。紅斑性狼瘡國內患者約 3 萬人，市場規模約 10 億元，健亞可望拿下兩位數市占率。

(6180) 橘子， 自去年推出經典遊戲大作《天堂 M》後，營運氣勢持續不墜，法人表示，橘子遊戲營收已邁入穩定階段，為維持遊戲動能，下半年將加速遊戲內的改版速度，加上集團旗下子公司也展開全新布局，將有望為營運帶來活水。法人預估，遊戲橘子 2018 全年獲利每股盈餘 7.51 元，挑戰歷史新高。

(2456) 奇力新，第 3 季價格持穩，目前公司維持全產能生產，成品一完成即被客戶拉走，維持「零庫存」狀態。8 月集團合併營收 20.22 億元，已是連 5 個月創新高，月增 3.02%。年增 75.51%；累計今年前 8 個月集團合併營收為 113.68 億元，為同期新高，年增 40.62%。法人預估，奇力新第 3 季營收將來到全年高峰。

(2049) 上銀，宣布成功量產機器人關鍵零組件「諧波減速機」，這也是繼德國、日本之後，全球第三家能夠量產符合國際標準諧波減速機的大廠。隨著諧波減速機的量產，代表上銀的機器人已正式 100% 自製化，完全掌握減速機、伺服馬達與控制器的機器人核心技術。上銀預估全年合併營收 300 億元，有機會賺逾二個資本額。

(2349) 錸德，接獲日本專業光碟品牌廠 Japan DiscCo 代工及銷售長單，自 7 月為 Panasonic 開始量產 300GB 歸檔光碟，隨著 B2B 光碟出貨放量，為錸德未來營運增添成長動能。錸德目前 AD 生產線產能利用率及良率都不錯，出貨量優於預期，預計下半年出貨量將逐月成長。



作者: 華冠投顧 藍慶賜分析師

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