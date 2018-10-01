【華冠投顧】賴昇楷：大哥在「清水休息站」 小弟催油門想跟上 低基期《中華英雄》將轉強

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

上週五大盤一如預期震盪走低，不過多頭仍力守五日線以及日Ｋ棒高過昨高、低不破昨低的推升慣性，暗示這個盤還是有大人在照顧。繼大盤守住極短線支撐後，今日多頭在美股期貨電子盤上漲的背景下進一步推升指數，終場大盤 + 45 點創反彈收盤價新高，OTC 指數 + 0.92% 逼近月線。

今日大盤委賣張數有效降低且 OTC 指數明顯轉強，正常而言今日大盤高點再創波段新高的難度不大，不過最後卻只有收盤價創新高，推升的氣勢稍嫌美中不足，此外期貨逆價差收斂幅度有限、現貨成交量縮到千億以下，也暗示大盤 (大哥) 會在「清水休息站」歇一會兒，不過這 2 天 OTC 指數 (小弟) 有催油門想跟上的意圖，有機會形成 "指數休息、個股表現" 的結構。

＜操作策略＞

現階段大盤在高檔進行強勢整理，回到去年初低點的 OTC 指數則見到轉強跡象，故操作策略仍採「賣高弱、買低強」方式，「賣高基期轉弱個股，買低基期轉強個股」。

＜低基期轉強個股＞

上週三 (9/26) 盤面出現「資金轉移」現象，一些高基期的個股開始遇到獲利調節賣壓，資金轉進低基期的電子股像是當日推薦學員買進並於盤後文點出的《6271 同欣電》，不過《6271 同欣電》接連幾日急漲已逼近前波的大套牢平台，故於今早衝到反彈新高 99.7(+3.3%)附近時，在 Line@發文提醒大家防範解套賣壓出籠並鎖定上週五推薦大家佈局的《中華英雄》。

《中華英雄》在線形、價量方面都和同欣電極為類似，兼具波段回檔夠深、底部打得夠久、低檔換手夠大等特性，另在極短線部分，上週五也出現極為明顯的「轉單」現象～內外盤明明都沒有多少掛單，卻不知從哪兒忽然跑出來單筆數百張大量對敲的成交，若在低檔見到此種訊號通常是行情發動的前兆（更詳細的看盤 "眉角"，可參考今天的盤後影音及分析）。

今日《中華英雄》雖然開平高一路震盪走高，盤中也一度漲了半根停板，不過對比先前的波段跌幅而言，目前仍舊位在基期很低的位置，尤其這檔個股本身具備良好的基本面加上夠力的富爸爸，先前重挫乃是受到美中貿易戰牽連，屬非戰之罪，在美中貿易戰利空鈍化的當下，看好跌深後有強彈機會。欲知詳情作佈局，可填表單 https://goo.gl/xsbXSL。

＜被動元件族群＞

先前被動元件族群在利多不斷的背景下持續破底，不過近期消息面的情況開始顛倒過來，三天兩頭就不時來個利空。昇楷上週提過這是很好的觀察機會，如果後市能夠在利空之下清理浮額或者打出底部型態，反倒能醞釀比較波段的反彈走勢。

今日被動元件三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》皆不再破上週五放量破底的低點，成交量也出現急縮，代表上週被新一輪利空帶出的賣壓漸有竭盡跡象。由於國巨和華新科從最高點起跌後一路被下降趨勢線壓著打，近期可留意這兩檔指標股是否有機會於賣壓止歇後轉強突破，若是如此便可完成破底翻且慣性改變的動作，也才能吸引買盤走出比較強勁的反彈行情。

＜矽晶圓族群＞

矽晶圓族群最近也開始冒出利空消息，像是今日媒體便刊載 "8 吋矽晶圓漲勢 恐收斂" 的利空，不過像是《6488 環球晶》、《5483 中美晶》、《6182 合晶》於早盤反應一下利空後，便同步拉下影線收紅 K 棒，終場量極縮穩守月線之上，其餘線形稍弱的《3016 嘉晶》、《3707 漢磊》也小漲逼近月線反壓，利空逐漸有鈍化現象。

近期對矽晶圓族群的操作雖以短線操作為主，但就波段而言由於半導體矽晶圓類股評價已降到 10 倍本益比以下，先前的跌勢也大致反應了市場對半導體庫存水位、美中貿易戰波及需求及利潤的擔憂，所以漸有機構法人開始出具正面的研究報告，認為未來半年股價有機會回升至 10～15 倍本益比，後市當可繼續留意是否有長線買盤進駐跡象。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

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