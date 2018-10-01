29歲青年林禮祥 不上班月領13萬

撰文: 龔招健

當許多同齡年輕人抱怨薪水太少、存不了錢，大學肄業的 29 歲青年林禮祥卻已累積淨資產達 1,600 萬元，且早在 25 歲就達到財務自由，目前每個月的非工資（被動）收入突破 13 萬元。很早就知道自己想要什麼的他，其逐夢精神值得學習。

秋涼氣爽的午後，本刊採訪團隊依照約定，來到桃園市一家名為「Cuty Dog」的寵物美容店，店老板林禮祥跟好幾隻可愛的狗狗熱情地迎接我們，包括他太太在內的兩位寵物美容師則忙著幫狗狗清洗、修剪毛髮，店裡完全聞不到寵物的異味，給人一種乾淨、舒爽的感覺。

「主人把狗狗送到我們店裡做美容，牠們在清洗、修剪毛髮的前後，都可以在某個範圍內自由活動，不必關在籠子裡，所以收費會比同業稍高一些，但生意還不錯，以在地老客人居多。」林禮祥透露，扣除店租及員工薪水等各項開支，投資經營這家寵物店讓他每年可以多存 50 萬元。

在家當全職奶爸

不上班也有錢

自 2013 年開業以來，寵物店就成為林禮祥最主要的被動收入來源，其日常經營管理由擔任寵物美容師的太太負責，而他身為主要出資者，每個月負責發薪水給太太及另一位員工。由於住家就在寵物店樓上（一起承租），因此在必要時，林禮祥也能就近支援，幫忙招呼客人。

除了寵物店收入，林禮祥目前在桃園藝文特區、台北市社子共有 3 間房子出租，近 2 年經過裝修、更改隔間後，租金年收入由 56.4 萬元增至 132 萬元，扣除掉每個月要繳的房貸支出，淨收入大約 40 萬元。

另外，林禮祥投資台股多年，每年股息收入約 25 萬元。除了股息收入，他也會有一些持股在股價大漲後獲利了結，額外賺價差，然後再將資金投入下一個投資標的。

林禮祥目前光是來自房租、股息的被動年收入就有 65 萬元，平均一個月 5.4 萬元，「這已經足夠我們一家 3 口的基本開銷！」林禮祥平日沒上班，在家裡照顧還不到 1 歲的女兒，當全職奶爸，有空檔時會研究股票、看看盤。

認清自己 提早進入社會

累積資歷 創造財富

回首來時路，林禮祥表示，他很慶幸自己當初不畏週遭異樣眼光，選擇休學，走一條真正適合自己的路。「我當時很務實的認清自己不是讀書的料，大學學歷對於我的人生可能不會有太大的加分，還不如提早進入社會賺錢，累積資歷。」

林禮祥唸大一時，對自己的前途感到一片茫然，所幸當時參加校內證券研究社的一項「現金流桌遊活動」，讓他對現金流有了一些概念。他也在社團舉辦的參訪活動中，認識了一家基金投資公司，所以晚上還去這家公司兼差銷售基金，進一步開啟了他的財商潛能，讓他體悟到：如果想提早實現財務自由，除了要努力工作、存錢，還必須學會投資理財，進而創造源源不絕的被動收入。

唸完大一，他毅然休學，跟之前透過學校社團活動認識的幾個年輕人，一起當二房東賺錢，並且在管理出心得後，開始幫其他屋主做套房出租和管理。20 歲那年，他訂下買第一間房子的目標，規定自己一個月要存 5 萬元，除了省吃儉用，也更積極接案賺錢，平均月收入達 6 萬～7 萬元。

從房地產賺到第一桶金

力推台灣專屬的理財遊戲

2009 年，林禮祥 21 歲，那時全球金融海嘯剛過去，國內房地產景氣回升，他開始陸續跟同事合資買房，短期投資賣掉後，本金連同獲利的資金繼續投入房產，前後共投資約 120 萬元，其中有 100 萬元是投資房子賺來的。

林禮祥 24 歲服完兵役退伍，跟高三時開始交往的太太結婚，在桃園成家立業。

「當年房市熱絡，我自己生平買的第一間房子（位於台北市）增值了 170 萬元，故以此間房子為抵押品，向銀行增貸 400 萬元，到桃園開寵物店，還買了 3 間房子，其中一間隔年就出售，賺了 300 萬元，其餘兩間持續出租至今。」

「我們 2013 年開寵物店，第一年就賺錢，也首度讓我每個月的淨現金流由負轉正。」林禮祥以過來人經驗指出，對一般人而言，房地產、股票和小生意是最容易達成財務自由的賺錢工具，而為了推廣這個觀念，他和朋友合作開發出一套專屬台灣人的理財遊戲：「財富自由」，近期推出之後，銷售狀況還不錯，這 2、3 個月平均每月額外增加 3 萬～4 萬元淨收入。

林禮祥靠房地產賺到第一桶金，但他也提醒，目前國內房市已不適合投資賺價差，反而應多留意某些營建股的潛在投資價值，相關細節在下一篇會有進一步的說明。

來源：《Money 錢》 2018 年 10 月

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