美元指數跌破頸線 市場鬆口氣

美元指數自前高點九六回檔，而美國升息後的走勢將連帶影響非美元商品的漲跌，在這一波升息的浪潮下，究竟誰能突破重圍？

【文／吳禹潼】

美中貿易戰開打以來，雙方對峙的壁壘分明，再加上川普頻頻對媒體放話，加增關稅的額度及商品數量將不斷調升，種種因素導致全球局勢高度緊張，進而使金融市場大幅波動，也讓投資人紛紛替資金尋求避險之處。

先前美元指數因為美國強勢環境的因素，四月中旬就從谷底的八九．二九開始走揚，因此避險資金在當時大量蜂擁進入美元，使美元指數一舉站上九六，創下一年以來新高，而與美元呈現翹翹板效應的黃金，當時就重挫跌破一二○○美元整數關卡。但在美國和中國宣布最新的關稅措施後，美元漲勢暫時止步，反向跌破九四，而靠著這一波美元轉弱的走勢，黃金也得以獲得些許喘息的空間。

黃金有望站回一三○○

元大標普高盛黃金ＥＲ基金經理人潘昶安表示，由於中美貿易戰的局勢變化，加上市場對於貿易戰情勢擔憂的稍稍減緩，因此民眾投資風險的意願隨之提升，對美元避險需求也略有降低，導致美元指數走跌，推動黃金價格小幅上漲。另外，他也指出貿易戰亦可能對美國經濟帶來稍微負面的影響，因此可望對黃金價格略有助益。

據觀察，黃金價格先前跌至一一七○美元，潘昶安認為應該可以算是近期的低點，樂觀來看，應有望回升，但因為二十六日美國聯準會升息一碼，而依照過去經驗來看，升息前半個月黃金的波動幅度較小，因此這是黃金在短期之內持續在一二○○附近盤整，遲遲無法向上突破的因素之一。但月底升息過後，黃金的價格有望再次走揚。

來源：《先探投資週刊》 2006 期

更多精彩內容請至 《先探投資週刊》