親友生病受苦，陪伴者必學的「同理」密技

【採訪整理／葉語容】

陪伴生病的親友雖難，卻是每個人都可能面臨的功課。只要學會同理患者從確診到接納會經歷的五個階段，就能用對方法，說出恰到好處又實用的安慰話語！

「你就是壓力太大、飲食不正常才會生病！」、「○○得過這個病，他就是○○╳╳，你也這樣做就會好了！」、「我知道你的感受，但是……」、「哎呀！不要再想，你就是太敏感、想太多了，才會這樣！」……。

以上這些超級常見，幾乎在每個病房都曾出現過的「安慰詞」，相信有陪伴過病人的人都不陌生；殊不知，可能就是這唐突的一、兩句話，讓彼此的關係劃下楚河漢界，從此心理上的距離越隔越遠，甚至分道揚鑣！以下，專家傳授幾個最基本、最關鍵的「同理術」技巧，不妨試試。

先處理情緒，再解決問題

是安慰病人最重要的準則

很多人常誤解同理的意思！臺大醫院臨床心理中心臨床心理師李妍緹分析，「同理」是站在對方的角度，試圖進入對方的角色裡，體驗、理解他的狀態；但是，卻不是在這樣的基礎上，把自己的建議強加給對方，試著要對方依照自己的期待去做，這也是旁人最容易犯的毛病。

如果沒有先同理對方的情緒，就提出自己的經驗及看法，在情緒上就無法銜接並進入病人的心理世界；所以，即使是基於「善意」而提供的建議，也無法被病患理解成善意的支持，反而有點像在聽「風涼話」。因此，李妍緹臨床心理師提醒讀者，要「先處理情緒，再處理問題」，太心急只會拉開彼此的距離。若病人自覺很孤單，但旁人只希望他趕快接受現實，快點積極治療，這種態度反而會讓病患感覺更孤單、心情更沉重，甚至拒絕溝通。

來源：《大家健康》 2018 年 10 月

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