永新-KY第三季毛利率將重回30% 中美貿易戰客戶可望漲價因應

汽車剎車系統製造商永新 - KY(4557)8 月營收 1.4 億元，創 2016 年 12 月以來新高，由於缺料問題隨著蕪湖鑄造廠開出而消化，法人預估，永新第三季營收可達 4 億元，季增約 15%，年增超過 20%，獲利也將比上季成長 10-20%，毛利率將重回 30%。永新上半年營收 6.85 億元，年增 1.18%，毛利率僅 26.9%，年減近 10 個百分點，稅前盈餘 0.73 億元，年減 44.27%，EPS 僅 1.82 元，低於去年的 3.25 元。獲利下滑主要受到缺料影響，致使營收成長幅度受限，加上鋁價上揚，公司尚未調整售價，導致毛利率下滑。



永新指出，目前在手訂單無虞，由於公司仍是北美第一大新品的剎車總、分泵廠，汽車保有量在增加，且公司的市佔率仍在成長，因此訂單仍穩健向上。



此外，新品卡鉗也已出貨，雖然今年客戶進行內部調整，但接單仍算穩定。法人估，永新第三季毛利率將可重回 30%，單季營收季增約 15%，年增超過 20%，獲利也將比上季成長 10-20%。



針對中美貿易戰，下一波 2000 億美元清單涵蓋汽車零組件，恐將使汽車零組件廠縮編大陸生產規模移至海外設廠，對此，永新指出，目前仍針對中美貿易戰觀望中，若未來移至海外，也會以台灣及東南亞為主。



永新表示，台灣報價比大陸多 15-20%，加上台灣人員及產能擴增有限，也無法全部吃下大陸訂單，中美貿易戰短期對台灣廠商有短單需求，長期來看，若要移轉到台灣生產，整個供應移轉需要兩年時間。



永新表示，全球的汽車總泵、分泵的主要生產據點幾乎在中國，北美沒有、東南亞也幾乎沒有，若中美貿易戰造成關稅成本增加，中國製造方也只能向北美客戶提出漲價，以轉稼成本，尤其，經過環保政策調控後，相關供應商更少，對永新接單也是有利。

