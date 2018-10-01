浩鑫耕耘智慧長照商機 奠基台灣搶攻中國

準系統廠浩鑫 (2405-TW) 由於筆電及代工占比過高，今年恐怕維持虧損，展望未來，浩鑫積極耕耘人臉辨識及智慧長照，目前長照已經搶進不少雙北標案，浩鑫指出，台灣標案只是墊腳石，未來將搶攻中國大陸 663 萬老齡人口商機，而除了硬體製造外，浩鑫有信心在醫療體系的專業知識勝過其他公司。

浩鑫表示，台灣 2018 年已經進入高齡化社會，2025 年將進入超高齡社會，未來估計 90% 的老人可以在宅自我照顧，6% 需要社區日照中心的養老照顧，剩下 4% 就是專業的安養機構，以台灣人數預估，至少 14 萬人，而中國大陸專業安養機構需求約 3% 總人口，至少 663 萬人的商機。

浩鑫指出，目前在台灣的標案雖然只有在雙北幾個案子，貢獻占比不高，不過現階段重點是獲得政府認證許可，以及累積經驗，未來有助進攻中國大陸長照商機。

浩鑫評估，人臉辨識及智慧長照明年貢獻營收可能只能由今年的 2% 成長到 5%，要達到雙位數貢獻還有難度，法人預估，如果人臉辨識及智慧長照貢獻營收達 8% 以上，浩鑫整體營運有機會損益兩平，不過最快可能要到 2020 年以後才可能實現。

浩鑫主要營收仍來自於筆電及 OEM 代工、準系統電腦仍占 98%，今年受到 CPU 缺貨及筆電毛利等影響，全年稅後純益恐怕還是維持虧損，將積極調整筆電及代工產品組合外，並發展人臉辨識及智慧長照等新領域。