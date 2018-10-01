台股盤後－蘋概股衝鋒 風電、生技助攻 守穩萬一關卡 惟量跌破千億

台股今 (1) 日受惠股王大立光帶頭衝，蘋概股表現火熱，伴隨政策題材離岸風電及生技族群點火，加權指數終場上漲 45.46 點、0.41%，收在 11051.8 點，站穩萬一關卡，惟量能略顯不足，成交量僅 928 億元，未達千億元，創近 9 個交易日低點。

摩根士丹利等八大外資看好新 iPhone 拉貨題材，將推升蘋概股 9 月業績，今日蘋概三王各有表現，股王大立光終場上漲 2.89%、台積電開低走高，翻紅作收、鴻海也延續上周漲勢，挑戰 80 元整數關卡。

在三王帶動下，蘋概股重回盤面焦點，觸控雙雄 GIS-KY 拉出半根漲停，TPK-KY 更大漲 9.73%，僅差 1 檔觸及漲停；機殼廠可成持穩紅盤之上、鎧勝 - KY 也漲逾半根、散熱模組廠雙鴻、超眾直奔漲停；砷化鎵除群穩茂、全新也有 4-7% 的漲福。

擁有政策加持的離岸風電及生技族群今日也有所表態，盛弘將與 KKR 結盟，打造中國大陸最大連鎖醫院集團，今日股價直奔漲停，帶動國光生、永昕同步亮燈；離岸風電中則以上緯投控、永冠 - KY、台船表現較為突出。

不過紡織股今日表現熄火，大型紡織廠遠東新、福懋跌逾 1-2%，族群股王儒鴻也持續回檔整理，紡織纖維成為今日相對大盤弱勢的族群。

分析師指出，雖然台股今日守穩萬一，來到 11050 點之上，但目前看來，上檔套牢賣壓依舊，若要挑戰前波高點，還得觀察能否突破 11060-11100 點區間，至於量能方面，由於本周面臨大陸十一長假，資金量能略顯不足，估短期內台股將在萬一之上進行震盪整理。