沙國暫緩 軟銀2000億美元太陽能計劃

沙烏地阿拉伯政府官員表示，沙國與軟銀 SoftBank (9984-JP) 達成了的 2000 億美元計劃，以建立世界上最大的太陽能發電項目將進入暫緩階段。雖然雙方已與其他資方共同創建了一個 1000 億美元的 Vision Fund 基金用於技術公司的投資，此項目也標誌著沙國與軟銀之間建立夥伴關係的挫折。

軟銀日本開盤下跌 1.53% 來到 11295 日圓。

軟銀股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

該項目原計劃將把全球最重要的原油生產國，變成一個太陽能巨頭，最終產生大約 200 GW 千兆瓦的能量，超過該國每天所需的 3 倍。

該計劃於去年 3 月由軟銀執行長孫正義 Masayoshi Son 和沙國王儲 Mohammed bin Salman 在紐約宣布，旨在成為他們合作關係的延伸。

然而現在，官員和沙國政府顧問提到，沒有人積極參與該項目。

相反，官員和顧問表示，沙國正在製定更廣泛、更實際的可再生能源戰略，將於 10 月下旬在首都利雅得召開投資會議時宣布。這一消息將有助於澄清該國的可再生能源目標。

沙國近期也將原本欲公開上市的 Aramco 石油公司籌集高達 1000 億美元的資金計劃做取消。

《華爾街日報》報導，沙國的一位高級顧問表示，「以軟銀為主導的項目很容易引起人們的注意，但很難執行」。

據了解，太陽能項目第 1 階段就要砸 Vision Fund 約 10 億美元。於 2 年內生產大約 7.2 GW 的電，於 2030 年達 200 GW。目前 Vision Fund 尚未透露是否已投資了任何資金。

沙國能源官員尚未決定太陽能項目的關鍵細節，例如將要使用的土地、發展結構、或是是否會得到國家的補貼等。沙國能源官員提到，「每個人都希望這個計劃能夠消失 (取消)」。

另一位官員表示，現在建設如此龐大的產能可能意味著沙國將鎖定開發的資本支出費用，但隨著新技術的出現，這筆產能的費用可能從未來的角度看，顯得很昂貴。

沙國目前幾乎沒有太陽能發電，而是通過燃燒原油、柴油、和天然氣來發電。