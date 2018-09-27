沙國原油產品線多樣化 遵守協議又高獲利

由於美國對伊朗的制裁擠壓了全球原油供應，OPEC 成員沙烏地阿拉伯正在改變自己的原油產品項目，以滿足全球客戶對替代貨物的需求。

美國總統川普今年 5 月份決定將美國從 2015 年的伊朗國際協議中撤出，以遏制伊朗的核計劃，為伊朗重新實施經濟制裁。伊朗石油出口禁令於 11 月正式開始，但有跡象顯示，出貨量已經減少。

外媒指出，國營生產商沙特阿美公司 Aramco 的貿易部門正在提供一種名為 Khuff 凝析油的超輕油，這是一種很少交易的油，通常在該國的國內煉油廠加工。

為了騰出這種更有價值的出口供應，沙國將其超輕質原油產能做部份轉移。凝析油近期需求量有所增加，南韓及日本也都因減少伊朗原油的購買而另尋挪威及美國的原油產品，如石腦油等。

Khuff 現貨供應價格比 10 月份阿拉伯輕原油的官方售價高出每桶 2 美元左右。與沙國的原油出口不同，凝析油可以在現貨市場上交易，並且沒有目的地限制。

雖然 Aramco 通過長期合同銷售其大部分產品，但其貿易部門正越來越多地利用母公司的全球網絡進行採購和精煉。

Aramco 交易部門同時也處理非沙國的原油產品，並於今年 7 月向台灣台塑石化公司出售了一批美國火星 (Mars) 石油。此外，Aramco 也依靠著其國內煉油部門來吸收限製油量，以便按照原油出口量的情況下，向全球提供更高價值及未受限制的原油等級。

在油價攀升至 80 美元水位的日子裡，OPEC 近期沒有承諾特定額外的原油量產出，並表示僅在客戶要求時才會提高產量。

一些分析師表示，另一種降低油價的方法是美國政府釋放部分戰略石油儲備庫存。然而，美國能源部長 Rick Perry 對此否認。同時，也認為釋放戰略庫存意義不大，只會對短期油價造成衝擊。