李嘉誠旗下Husky原油企業欲併購中海油入股 加拿大MEG能源

香港富豪李嘉誠入股的加拿大原油公司赫斯基能源公司 Husky (HSE-TN) 向中國中海油 CNOOC 入股的 MEG 能源公司 (MEG-TN) 提出了 33 億加元 (約 26 億美元) 的惡意併購要約。

Husky 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

Husky 在申明中表示，如併購案成功，新企業將每日產出約 41 萬桶原油，每日煉油產能約 40 萬桶。Husky 執行長 Rob Peabody 提到，在 MEG 董事會拒絕了先前的提議後，已準備將現金和股票提案直接提交給股東會。

Peabody 認為，將 MEG 生產的加拿大艾伯塔省 (Alberta) 西北部油砂，與 Husky 的煉油系統連接起來，以獲得每桶石油的最大價值，是一個令人信服的理由。「公司合併一拍即合，這筆交易將創造一個更強大的加拿大能源公司，投資資金也會更多」。

總部位於加拿大卡爾加里 (Calgary) 的 Husky 在週日的一份聲明中表示，MEG 投資者將獲得每股 11 加幣，或 Husky 股票的 0.485 股，相當於其股票收盤前 37% 的溢價。包括債務在內，該交易的企業價值為 64 億加幣。

數據顯示，MEG 股價自 7 月以來已下跌近 30%。

中海油擁有約 10% 的 MEG 股權。李嘉誠目前已是退休狀態，但其兒子 Victor 任兼 Husky 的董事之一。該董事會一致批准了 MEG 案的提議。

該交易還將包括 Husky 持有 MEG 債務，共 31 億加幣。Peabody 表示已經與評級公司進行了初步討論，並預計在交易完成後將維持其投資級信用評級。該交易的許多節省成本的關鍵，將來自 Husky 能夠以較低的利率為 MEG 的債務再融資。