凱基銀、中華電攜手合作首件金融監理沙盒創新實驗計畫 預計12月上線

為響應金管會所推動金融創新與落實普惠金融政策，開發金 (2883) 旗下凱基銀攜手中華電 (2412) 首創運用行動科技，提出之金融科技創新實驗‐「運用電信行動身分認證辦理普惠金融業務」，已獲金管會正式核准，成為首件獲准進入金融監理沙盒的創新實驗計畫，預計 12 月正式上線，舉凡中華電行動電話門號客戶，均可體驗該項線上金融申辦服務。 凱基銀表示，此次與中華電雙方合作從創意發想啟動，歷時一年多的努力，未來消費者只要使用行動電話進行行動身分認證以驗證本人身分，即可線上申請貸款、信用卡等金融商品服務，對於因時間或地理位置等因素不易取得金融服務的消費者，將是一大福音。



開發金指出，金融與電信的跨業合作，運用行動技術提供普惠金融業務最關鍵的數位身分認證創新，滿足社會大眾對於數位時代的期許，並帶來三大創新價值：一、跨業合作與技術的創新性，全國首創電信與金融業共同運用電信行動技術，突破數位身分認證方式，擴大 Bank3.0 的服務範圍；二、消費者權利的再升級，首創電信與金融業跨業連結，利用資訊安全技術實現消費者資料可攜權，同列個人資料保護之國際領先趨勢；三、首件獲准進入金融監理沙盒的創新實驗計畫，數位身分認證方式的突破，有助於台灣純網路金融業務之蓬勃發展。