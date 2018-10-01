【蔡志雄專欄】費玉清封麥了，那你的退休規劃呢

看到令人震撼的消息，小哥費玉清寫了親筆信，在 2019 年巡迴演唱會結束之後，將封麥退出演藝工作，我的腦海中立刻響起「一剪梅」、「挑夫」等熟悉的旋律，這可是當年連續劇風靡大街小巷的主題曲，而年輕一輩聽過的應該是費玉清跟周杰倫合唱的「千里之外」，或者去逛百貨公司碰到營業時間結束時播放的「晚安曲」。這就是費玉清厲害的地方，在歌壇整整唱了 45 年，跨越了好幾個世代，我們通通都變了，只有費玉清永遠不變。

但是，人總不能工作一輩子，費玉清封麥，就如同一般人也會退休，是同樣的意思，應該要替費玉清開心，就像他在親筆信裡提到的，「退休後，我想過著雲淡風輕的日子，無牽無掛，蒔花弄草，寄情於大自然，但使願無違。」試問一般人如果想要怎樣的退休生活，我想，最完美也不過如此吧！

為什麼費玉清可以過著如此悠然的退休生活？當然跟他理財有道大有關係，高達 20 億的身家，從忠孝東路一段到七段都有房產，是名副其實的包租公。當房東每個月都有穩定的租金，就像養個啞巴兒子，不用工作也有錢，被動收入就是退休以後最好的經濟來源。

那麼，想跟費玉清一樣退休以後靠租金生活，房子也是隨便買隨便賺嗎？那倒也未必，我記得 2015 年時，曾經有位當事人來詢問我，預售屋蓋好了正好碰上房市反轉，到底應該交屋，還是乾脆違約，認賠百分之十五的違約金。所以當房東購屋還是要慎選時機，買在不對的時間點，租金還沒賺到，就先賠了一堆價差那可不行。

而想要賺到租金，房子總要有人租吧，所以買房之前一定要先了解當地的租屋需求，尤其如果跟費玉清一樣買的是店面，總價高，每月負擔房貸本息也重，碰到閒置沒人租的期間，貸款通通要靠自己繳，這可得墊墊自己口袋深度，萬一背不起貸款被法拍，那可就賠了夫人又折兵了！所以，另一個重點便是房客繳的租金要夠付房貸本息，但以目前雙北市的租金行情來說，大概只夠付一半左右的房貸本息。那麼，代表房東不好當嗎？怎麼會，費玉清不就靠租金安穩退休，畢竟每個房東取得時間不同，加上收租多年成本早就降得很低了，所以當房東一定要長期持有，不是炒短線。

買房有一個很關鍵的因素是心態，房價不外乎上漲跟下跌，不少人上漲的時候不想買，下跌的時候不敢買，再加上共享經濟的風行，房子有得住，未必要用買的。於是，選擇租屋的人越來越多，未來租屋市場應該還會繼續維持榮景。

但話說回來，房地產最大的特點是保值，不會像股票一樣容易變成壁紙，可以自住又能變價，尤其在銀行推出以房養老之後，自住跟變價同時兩者兼得，也可以當作退休後經濟來源的一種。因此，未必人人都要當房東，但趁年輕時打拼一間房子，以後至少可以參加以房養老其實也不錯。

我相信，費玉清的封麥巡迴演唱會門票應該會很熱門，一票難求，但搶票之餘還有更重要的事，每個人都要好好想想自己的退休要如何規劃啊！