【馮冠華專欄】港股消息面偏淡，估計今天窄幅上落

10 月 2 日推介 - 國泰（293）

1）上週五市況總結：恆指表現反覆造好，指數在高開約 160 點後曾一度轉升為跌，但在 A 股走強下最終報 27789 點，上升 73 點。大市成交按日上升約 9% 至 844 億。藍籌股 25 升 23 跌 2 持平。板塊方面，內房股受社科院發報告指短期看一線、準一線及二線城市「金九銀十」將會落空及碧桂園（2007）及恆大（3333）負面消息拖累下，沽壓沉重 （前者有消息指部分表現欠佳項目被公司下令停工；後者則因恒大健康（708）電動車法拉第工廠停工消息拖累），本地地產股也因加息因素而普遍受壓。醫藥、物管及公用股也繼續疲弱。



相反，三桶油、電訊、內銷及基建則繼續造好。另外半新股大幅波動，華興資本（1911）繼續尋底，海底撈（6862）及美團（3690）均曾受壓逾，但兩者收市也能報升。做空方面，佔大市成交上升 17%，為 28 個月的新高。牛熊証街貨最新比例維持在 45:55，重貨區方面，熊証重貨區仍在 28050-28149，牛証也不變在 27250-27299。

簡評：恆指上週五繼續日升日跌、梅花間竹的走勢。雖則上証整天大部分時間也穩企在 2800 點以上，但港股卻受內房及部分新經濟股的波動而影響氣氛。股王騰訊也毫無起色，週末更公佈其王牌遊戲《王者榮耀》在 9 月 29 日起啟動人臉識別技術測試，筆者擔心的遊戲收入大跌或正發酵，第三季業績（11 月 14 日）會是審判日。



內房是屋漏兼逢連夜雨，雖然筆者不相信近日取消預售樓花這消息，但不盡的政策打壓始終令以依賴貨如輪轉的內房公司百上加斤；且板塊良莠不齊，在資金錬甚緊張的環境下，還是避之則吉好了。醫藥股是另一弱勢板塊，假藥醜聞、沽空狙擊、政策促至減價潮及高估值等都是受壓原因。強者越強，弱者越弱，短線還是看石油 / 能源相關股較有勝算。



最新看到科威特停止出口至美國及長和（1）對 MEG 的敵意收購（見點 5），3 桶油和油服公司應會繼續受追捧。筆者想到的另一受惠股是國泰（293），股價上週五已大升，但相信在油價仍不斷上升下仍有空間。恢復收取燃油附加費及集團的對沖油價損失有機會減少也是有利。

假期中看到的消息面普遍偏淡；包括低於預期的中國 9 月 PMI、受颱風負面影響的 9 月澳門愽彩毛收及證監宣佈凍結包括三間券商其中一名客戶戶口，涉資超過百億。雖則美加墨達成 USMCA 恊議取代 NAFTA，刺激道指週一大升；但這不是港股的焦點，受惠可能有限。在 A 股休市下，估計今天港股或只窄幅上落。

2）國家統計局公布，中國 9 月官方製造業採購經理指數（PMI）為 50.8，低於預期的 51.2，也低於前值 51.3。中國 9 月官方非製造業 PMI 為 54.9，高於預期的 54 和前值 54.2。另外，中國 9 月財新製造業採購經理指數 (PMI) 報 50，低於預期 50.5，更較 8 月低 0.6 個百分點。

3）澳門博彩監察協調局公布，9 月博彩毛收入為 219.5 億澳門元，按年升 2.8%；按月則減少 17.3%。

4）美股市況總結 ：美股上週五變動不大，但週一受美加墨達成 USMCA 恊議下，道指上升 193 點或 0.73%。標指及納指則分別上升 0.36% 及下跌 0.11%。美滙指數上升至 95.30，十年期國債債息上揚至 3.085%，紐約期油也上升至 75.48，港股 ADR 大至持平，相當於恆 27782 點水平。

5）個股訊息（資料來源 - 信報、蘋果日報）：騰訊（700）回購不斷，第十五次出手，上週五以每股 321.2 元至 326.6 元，回購 12.1 萬股，作價約 3909.2 萬元。

遭沽空機構狙擊的金斯瑞生物科技 (1548）於上週五以每股介乎 13.5 元至 13.6 元，斥資 271 萬元回購 20 萬股。

Facebook 指出，發現一項影響 5000 萬用戶的安全隱患。fb 股價收市回落約 2.6%。英特爾表示，集團有足夠晶片供應，使公司完成全年銷售目標，而今年的資本開支將較年初增加 10 億美元。英特爾股價收市飆 3%。

長和（1）旗下主力開採石油的赫斯基能源以每股 MEG 股票收取 11 加元現金或 0.485 股赫斯基（上周五收報 22.68 加元），即以 33 億加元代價作全面收購 MEG 股東手上股份，計及 MEG 現時約 31 億加元債務，是次收購代價近 64 億加元（約 390 億港元），為近年赫斯基最大型收購。每股 11 加元作價較上周五 MEG 收市價 8.03 加元溢價 37%。（中海油（883）現時持 MEG 約 12% 股權。）

6）新股訊息：服務國際服裝品牌的梭織服裝製造商美臻集團（1825）上週六起招股，招股價範圍介乎每股 0.40 元至 0.44 元，每手 1 萬股，預計將於 10 月 19 日掛牌。



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