〈Q4投資策略〉全球多頭可望續航 股優於債 美股將當先鋒

走過第三季，全球股市震盪加劇但仍盤堅格局，主要影響因素仍為中美貿易戰帶來的情緒干擾，展望第四季，市場干擾因素仍未化解，中美貿易磋商於美國 11 月份期中選舉前談和機率低，市場期待 11 月中旬 APEC 會議，川習會可望使貿易戰僵局出現轉圜機會，因此，法多人看好第四季全球多頭可望續航，股票仍是相對報酬較佳的資產，美國仍是最看好的市場。

首選美國為主資產 新興市場可望落底反彈

針對第四季市場展望，「鉅亨買基金」總經理張榮仁認為，目前美國經濟成長腳步已經與其他國家拉出很大的分歧，全球流動性逐步收緊，加上美國政策影響，資金回流美國，以美國為主的資產，可以讓投資人承擔的較少風險。

張榮仁認為，第四季仍以股優於債，美股當先鋒為主；而近期美國房地產及汽車銷售數據都有所下滑，加上持續的升息與衰退的減稅效果，顯示美國處於升息循環的末段。

若從過去停止升息前夕的歷史數據來看，張榮仁分析，股市表現普遍優於債券，而美國及已開發國家股市則相對穩定，除了以美國資產為主外，積極型投資人可視風險承受狀況，適度配置部份新興市場股票基金。

凱基投信總經理高子敬也認為，全球景氣邁入成熟階段，儘管有些許市場雜音、波動度加大，但受惠於美國經濟動能及企業獲利強勁，第四季全球多頭可望續航，股票仍是相對報酬較佳的資產，成熟市場股票表現相對優於新興市場，美國仍是最看好的市場。

至於新興市場，永豐投信指出，新興市場自高點已回檔已超過半年，市場估值多已落入歷史低檔區，未來將有出現較大反彈機會，建議投資人多元資產投資佈局，相較單一市場配置，較有機會跟隨下一波市場漲升動能，同時也較有機會克服第四季震盪波動、擁抱旺季行情。

可逢回加碼中國利率債 美國公債猶可期

但美股仍屢次觸及高點等大環境下，債市如何布局？放眼第四季債市，各國央行政策、中美貿易摩擦及通膨預期等因素，將是牽動第四季債市的關鍵。高子敬表示，中國貨幣政策偏向寬鬆，匯率則有利於人民幣資產配置，建議第四季可逢低加碼中國利率債。

而目前市場預期美國聯準會（Fed）將維持漸進式升息步調，加上避險買盤需求，美債利率往上空間有限，相對看好美國公債後市表現。另外，全球景氣仍處於擴張階段，多數投資等級公司獲利亦維持成長，加上目前投資等級公司債殖利率水準相對於公債殖利率具有利差優勢，將可成為資產配置的一環。

在價值面上，安聯環球投資多元信用債券策略暨全球高收益債券團隊投資總監大衛．紐曼表示，市場已經重新定價，部分投資機會浮現；例如：全球高收益債因低評級 CCC 級債相較預期更容易取得融資而變貴；但美國市場相對強勁，仍是投資人的避風港；歐洲高收債評價合理，部分存有投資機會。

而新興債市高收益債已經過一波賣壓，但從違約率調整後的基礎上來看仍顯昂貴，可聚焦有經濟基礎支撐的特定國家；B 級債持續具有吸引力，隨著信用循環趨於成熟，BB 債投資機會可留意。