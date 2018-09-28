【富蘭克林華美】權值支撐力強 台股盤堅續多頭結構

在前一日摩台指拉高結算、蘋果獲外資調高目標價激勵美國科技股表現下，28 日台股開高，但後續半導體、光學權值下跌，塑化、金融股休息，加權指數終場下跌 27 點收 11,006 點，櫃買指數則在矽晶圓族群帶動下收紅。

富蘭克林華美投信表示，隨時間進入第 4 季，加權指數操作重心的半導體權值、大型塑化，以及集團龍頭股等表現強勢，支撐指數呈現多方結構，雖目前處萬一高檔使回檔風險增加，不過短期國際原油價格崩跌不易，有利大型塑化續強，相對於雜音較多、亮點較少的電子類股，傳產類股擁基本盤支撐可擇優操作。統計 2010 年以來加權指數第 4 季表現，其中有 6 個年度為上漲，各年最大波段漲幅介於 4.5% 至 11.5% 之間，旺季行情值得期待。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄分析，近期盤面資金偏向政策題材如風電、生技，以及低波動高股息題材如塑化、金融權值，鐵路運輸股亦憑藉高殖利率獲市場追捧。而光學權值走勢疲軟，主要反映智慧型手機鏡頭總量下修，今年蘋果 LCD 版本新機僅單鏡頭，加上零組件價格調整，造成營收動能下滑，且蘋果尚未確定三鏡頭規格，種種因素不利表現，同時手機需求轉弱也影響晶片廠等供應鏈表現，使電子股成為盤面資金調節重心。

周書玄指出，下周台股開始公告營收，為跌深個股來反彈機會，被動元件、矽晶圓兩大漲價題材股因族群廣大，對台股後市多頭仍有影響力。被動元件雖未來要重演供需嚴重失衡不易，不過 EMS 廠庫存終將下降，供需缺口依舊存在，股價跌深具本益比空間與基本面反彈條件，只是上方套牢賣壓太重，如回升暫以反彈視之。

至於有落底跡象的矽晶圓，市場或著眼於長約所創造的獲利，計算目前股價具相對高殖利率吸引力。富蘭克林華美投信對此建議，高殖利率係建立在低波動之上，矽晶圓未來供需仍有中國半導體廠產能變數，良率要提升至一定水準以上才會量產，進而創造需求，因此未來股價仍有修正風險，宜一併納入評估。

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