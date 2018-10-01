【富蘭克林】跳脫傳統股債思維 納入另類資產提高資產靈活度

儘管美中新一輪關稅措施低於市場悲觀預期，美股上演利空出盡行情，不過美中貿易糾紛續帶來市場波動，加上聯準會持續的升息步伐及關稅可能帶來的通膨壓力，美債殖利率再度站上 3% 上方。

現階段股市及債市分別承受著不同的壓力，使過往以股票和債券做搭配，來分散投資組合風險的方式面臨挑戰。統計在過去 20 年間 (截至今年 8 月底) 共出現 21 次，也就是平均約 1 年會發生 1 次，MSCI 世界指數單月下跌超過 2%，同時彭博巴克萊全球綜合債券指數單月下跌超過 1% 的情況，而在此期間 HFRI 對沖策略指數平均跌幅均較股票和債券來的低，並有 25% 的機率可望創造正報酬。

根據 8 月的 Preqin 調查顯示，有 79% 的機構法人除股債配置外，將另類資產納入其投資組合，並計劃在未來續增加另類資產的配置，其表示因對過往另類資產回報滿意，同時擔憂股票來到相對高檔位置，而另類資產基金可多元化投資組合，並提供在市場下跌時保護。

與股票類資產相較，另類資產中的對沖策略因可放空部分標的，降低市場波動所帶來損失，累積出長期較佳的績效表現，過去 20 年 (截至今年 8 月底)，績效優於世界指數，且風險僅有世界指數的 44%。與債券類資產相較，對沖策略與債券殖利率呈現正相關，可平衡利率上升所帶來的衝擊，為升息環境下更好的防禦資產，並達到抗市場波動的效果。

富蘭克林坦伯頓多空策略基金經理人布魯克斯．里奇表示，全球景氣持續擴張，惟隨著美國期中選舉到來，貿易糾紛仍存在不確定性，市場波動性仍高，而對沖策略將可平衡股債同步下跌的風險，提高資產靈活度，使投資組合更加完善，抵禦市場多空變化。

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