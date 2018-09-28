「大同條款」有望11月初上路＋台商回流設廠效應 大同股價再登高

「大同條款」可望提前在 11 月初上路，傳出市場金主大咖揪團打算共襄盛舉，加上近期台商回流設廠以因應美中貿易戰，資產題材加身，市場做多有恃無恐，推升大同 (2371) 股價週五 (28 日) 再度突破 40 元大關，挑戰前波近 18 年的新高價。不過，另一方面，台北地檢署上月底針對大同炒股案起訴台商鄭文逸，並懷疑上海龍峰集團創辦人任國龍為炒股案幕後操盤人，列為共犯另案調查，是否衝擊市場派士氣值得觀察。



大同週五股價最高來到 40.55 元價位，上漲 3.5% 或 1.4 元，本月從低點 31.4 元價位回升近三成，挑戰 7 月底寫下的 41.7 元近 18 年新高價。法人指出，公司法 173-1 條所謂「大同條款」可望在 11 月初正式上路，未來連續 3 個月持股逾 5 成的股東均可逕行召開股東臨時會。



近日傳出部分市場金主搶搭順風車，打算揪團共襄盛舉，加入市場派行列。除了大同之外，相同具備董監持股低以及龐大資產利益的低價上市公司如泰山 (1218) 等都遭到市場點名。



此外，近期因應美中貿易戰，台商回流覓地設廠的風潮正殷，也對坐擁龐大土地資產的業者有加分效果。大同在全台各地均有資產，且持有年代久遠，價值上千億，其中超過 6 成位於雙北市，除了正在開發的板橋家電廠「大同莊園」個案之外，尚有中和民享街逾 6 千坪廠區、桃園市大園區逾 15 萬坪家電二廠廠區等，甚至台北市精華地段資產也非常多。