大同條款將上路 保險業恐不得介入市場派經營權

公司法修正預計 11 月生效，「大同條款」之稱的公司法第 173 條之一也將同步上路，也就是股東持股達 3 個月、且股權過半的股東，可自行召開股東臨時會；然而，因保險業擁有龐大資金，能否計入「市場派」的 50% 股權加入股東臨時會召集行列引發關注；對此，金管會主委顧立雄今 (10) 日表示，這涉及保險法第 146-1 條規定，金管會還要再研議，但若保險業者參加共同召集，就會形成對經營權的挑戰，初步希望保險業不計入被投資公司 50% 股份的行列。

《公司法》修正案將上路，這次增訂「大同條款」，也就是持股 3 個月的股東，也就是股東持股達 3 個月、且股權過半的股東，就可自行召開股東臨時會，然而因為保險業擁有龐大資金，投資上市櫃、公開發行公司相當常見，因此若是成為市場派爭奪經營權，要達到股權過半的條件都較易達成，外界認為恐會造成經營權大戰，且目前保險法特別法中，有明訂保險業不得參與被投資公司的經營權，因此，保險業是否適用「大同條款」備受矚目。

顧立雄說明，保險業部分，主要要看保險法 146-1 條，保險業不可以參與被投資公司董事監察人選舉；且不可以跟任何第三人透過任何約定，來參與對被投資公司的經營權。

顧立雄進一步表示，如果保險業的持股也可以計入被投資公司的 50% 股份，成為所謂的「市場派」，進而去召集臨時股東會，恐有違反保險法的疑慮。一旦保險業變成臨時股東會的召集人，會有共同召集的概念，共同召集就會形成對經營權的挑戰。因此，會請保險局研議有沒有違背當初保險法第 146-1 條立法意旨，如果有違反保險法相關規定，會希望保險業不計入被投資公司 50% 股份的行列。