華碩新世代顯卡即日起在台上市 迎電競市場換機潮 外資持股創高

華碩 (2357) 週五 (28 日) 宣布，其搭載輝達 (nVIDIA)GeForce RTX 2080 Ti/2080 新款 GPU 的電競顯示卡即日起在台上市，看好將掀起電競市場換機潮。華碩指出，該公司 8 月底於德國科隆電玩展(Gamescom) 發表的 ROG Strix、ASUS Dual 與 Turbo 系列電競顯示卡，均支援超高速 GDDR6 記憶體與 VirtualLink 規格，只要透過單一纜線即可快速連接次世代 VR 頭戴式裝置；加上最新 GPU 以及防塵、防噪、防熱、防護硬體四防功能，可在執行即時光線追踪、AI 與可編程陰影運算的同時，強力提升顯卡效能。



華碩聯合科技開放平台業務處總經理鐘偉剛表示，GeForce RTX 系列顯卡提供玩家前所未有的沈浸感及遊戲體驗，而華碩系列電競顯卡的四防功能，能大幅提升運作穩定與耐用性，滿足玩家各種嚴苛需求，預計將帶動整體市場的換機熱潮，提升華碩業績成長動能。



華碩近期股價在英特爾 CPU 缺貨與美中貿易戰陰霾之下，因進入手機出貨旺季，加上營運調整持續進行，獲得外資力挺，7 月以來穩定回補庫存，累計持股突破 66% 創高，帶動股價在週四 (27 日) 最高來到 263 元價位，創下近兩個月新高價。而輝達新 GPU 上市後所可望帶來的電競換機效應，對華碩零組件部門的業績成長將是強心針，動能延續到明年。

