美食-KY中國外送恢復上架 Q4業績有望回溫 美國中長期穩健展店

美食 - KY(2723) 旗下 85 度 C 於 24 日在中國外送平台「美團」、「餓了麽」重新恢復上架,激勵隔日股價連兩日漲停。法人表示,中國地區占美食 - KY 營收約 64%,外送服務又佔中國營收近 10%,因此自外送平台下架後也導致 8 月營收罕見衰退,而在恢復上架後,預期第四季在中國營收將逐步回溫。法人指出,截至今年第二季,85 度 C 在中國共新增 21 間門店,總門店數為 601 間,其中,二代店達 451 間,佔比提升至 75%,並維持全年展店 40 間目標,達 620 間,年增 6.9%。法人認為,雖中國第三季遭逢突發事件影響,導致營運表現下滑,然在中國展店計畫不變下,預期今年中國營收仍可保持成長。



而在美國部分,營收占美食 - KY 比例約 17%,法人指出,截至第二季為止,85 度 C 在美國總店數達 46 間,上半年開出 6 間門店,全年維持 15 間展店目標,預計今年將達 55 間門店,較去年成長 37.5%,並維持 3-4 年內展店達 100 間門店目標。



法人提到,為滿足美國展店需求,美食 - KY 於今年第一季實行中央廚房去瓶頸計畫,產能提升至足以維持 50 家門店,但去瓶頸費用也使上半年營益率降至 11.5%,而為持續展店,美食 - KY 將於第四季在北加州興建第二座中央廚房,屆時供應總門店將來到 70 間,在產能供應足夠下,第三座德州中央廚房則將延後至 2020 年投產。



法人認為,雖興建北加州中央廚房,短期內將壓抑美國的營益率表現,但在美國地區持續展店下,看好中長期營運將穩健成長。