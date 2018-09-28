中海油擬售墨西哥灣石油資產 股價飆逾4%創7年新高

中國海洋石油 (0883-HK) 擬出售墨西哥灣石油資產，股價今 (28) 日應聲飆漲，截至午盤，報港幣 15.58 元，上漲 4.284%，創 7 年新高。

圖：新浪財經

據路透引述消息報導，由於中美貿易緊張形勢升溫，中海油旗下的尼克森石油 (Nexen Petroleum) 計劃退出美國業務。

中海油發言人表示，檢討其組合後，該公司正考慮出售墨西哥灣石油資產部分權益。

消息人士說，Nexen 尚未確定是否直接出售資產，還是與另一間公司交換離岸油田。路透暫時未獲得 Nexen 回應。

中海油在 2013 年以 151 億美元收購 Nexen，讓中海油獲得了墨西哥灣、英國北海和西非海上的油氣區域。

此外，富瑞表示，由於中海油上半年實現的價格和產量略低於預期，該行將 2018 年中海油盈餘預測下調 3%。但該行將 2019 及 2020 年盈餘預測分別上調 17% 及 21%，主要原因是人民幣兌美元匯率預測下調 9.2%，基於美元收入及人民幣成本，結果導致人民幣盈餘較高。

由於中海油以美元掛勾港幣定價，富瑞將中海油目標價由港幣 19.75 元上調 2.5% 至港幣 20.25 元，為市場預測的最高價，投資評級重申「買入」。

富瑞對中海油 2018 至 2020 年的 3 年最新純利預測分別為 2.454 億元人民幣、2.727 億元人民幣及 2.705 億元人民幣。

市場關注原油供應收緊，有分析指油價可能漲至每桶 100 美元，布侖特 12 月期油週四 (27 日) 收高 0.59 美元或 0.73%，報 81.38 美元，週二 (25 日) 一度觸及 4 年高位 82.55 美元。紐約期油收高 0.55 美元或 0.77%，報 72.12 美元。

