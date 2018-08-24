〈財報〉中海油上半年大賺56%勝預期 豪派股利0.3元

「三桶油」之一的中海油 (0883-HK) 率先公佈中期業績，上半年淨利潤年增 56.8% 至人民幣 254.77 億元，勝市場預期。每股盈餘人民幣 0.57 元，派發中期股息港幣 0.3 元，較去年同期大增 50%。

期內，中海油收入人民幣 1056.49 億元，年增 14.39%。其中油氣銷售收入人民幣 903.09 億元，年增 20.5%。分別實現油價和氣價 67.36 美元 / 桶和 6.42 美元 / 千立方英尺，年增 33.6% 及 13.0%。油氣淨產量升 0.1% 達 2.381 億桶油當量。

上半年，集團每桶油當量成本為 31.83 美元，繼續保持競爭優勢，平均實現油價每桶 67.36 美元，年升 33.6%；實現氣價為每千立方英尺 6.42 美元，年升 13%。石油產量同比輕微下跌 2.1% 至 1.94 億桶；而天然氣產量 2569 億立方英呎，年升 11%。

中海油董事長楊華表示，維持年初設定的 4.7 至 4.8 億桶油當量的產量目標，期望 2020 年公司總產量達 5 億桶油當量，其中原油佔 8 成、天然氣佔 2 成。

針對上半年資本開支僅人民幣 210 億元，首席執行官袁光宇表示，資本開支集中於下半年，有信心達到全年人民幣 700 億至 800 億元的資本開支目標。

期內，集團展開「渤海油田 3000 萬噸再穩產 10 年」，進一步保障及提升油氣生產能力。集團勘探共獲 8 個新發現，包括中國海域 6 個，海外 2 個。渤海油田成功評價 2 億噸級發現，包括渤中 19-6，有望成億噸級氣田；而渤中 29-6 則有望成為億噸級油田。

值得留意的是，期內合營公司大幅損失 65.1 億元。首席財務官謝尉志解釋，阿根廷貨幣伊索大幅貶值，單計 5 月即貶值 21.4%，期內利率亦增加 40%，由於阿根廷的風險溢價增加，公司內部將折現率由 11% 調高至 14%，位於當地的公司錄得約 10 億美元的減值。

另外，中海油旗下中海油服 (2883-HK) 本週三亦公佈，上半年錄得股東應佔虧損人民幣 3.75 億元，較去年同期的虧損有所收窄。董事長齊美勝昨於媒體交流會上表示，公司裝備板塊的自升和超深式鑽井裝備仍供大於求，或需 2 年才能恢復平衡，惟物探及鑽井服務趨向平緩。首席執行官兼總裁曹樹杰指出，油價回暖後，技術研發的復甦較快，惟裝備過剩只能通過增加合同項目、擴大海外業務等途徑解決。

中海油股價昨 (23) 日逆市上漲，收盤報港幣 12.84 元或 + 0.16%，成交額港幣 6.96 億元。