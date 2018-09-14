野村：若油價漲破80美元 首選中海油 因環境最速配

據野村發表的石油股報告指出，隨著布蘭特原油價格升至每桶 80 美元的 4 年高位，加上委內瑞拉和伊朗的潛在供應風險，以及美國的季節性供暖需求，布蘭特原油價格可能在第 4 季度繼續上升。

野村表示，如果布蘭特原油價格上漲至每桶超過 80 美元，上游和下游石油生產公司的獲利趨勢將會出現分歧。作為一家純粹的勘探及開發 (E&P) 公司，中海油 (0883-HK) 仍然是該行首選，因認為它最適合 80 美元的環境。

截至今 (14) 日發稿，中海油跌 0.679%，報港幣 14.62 元。

中海油股價 (圖：新浪財經)

野村在報告中重申對中石油 (0857-HK) 和中海油的「買進」投資評級，因認為其獲利上漲週期將繼續隨著油價上漲而持續。

至於中石化 (0386-HK)，野村指出，其低於市場預期的獲利預測已考慮到下游利潤率的下降，但認為中石化現金流將保持強勁，可支援 7% 的股息殖利率，支撐其對該股「買進」評級。

此外，由於上海石化 (0338-HK) 產能擴張有限，以及獨立石化項目威脅帶來的潛在利潤壓力，因獲利增長低迷，對上石化重申「中性」評級。

野村表示，在下游城市燃氣分銷商中，鑒於其對利潤率壓力的防禦性，該行的首選股是新奧能源 (2688-HK)。該行對華潤燃氣 (1193-HK) 和中國燃氣 (0384-HK) 評級「中性」。

新奧能源今股價大幅震盪，截至發稿，報港幣 73.７元，上漲 0.614%。