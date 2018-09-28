有尊榮的老人照顧─老吾老以及人之老

文．理善國際關懷協會

人隨著歲月經過，生理與心理功能也同時在老化；「老」既是抽象又具體，為了有一個標準而確切的時點，明定以六十五歲以上稱之為老人。

老人在生理機能上會有：呼吸肌肉的強度及彈性降低、骨骼礦物質流失、視力及聽力變差、知覺功能降低；痛覺、體溫調節功能衰退、對環境適應力及應變力減少、智能減退、判斷力變差。

一旦老人成為重病老人時，就有居家照顧或機構化的長期照護的需求。老人生理上的老化、疾病、意外，都可能使老人產生失能狀態。另，心理上產生功能性障礙及器官性障礙 (常見如憂鬱、譫妄、老年失智症及阿茲海默氏症)，都會使得老人生活無法自理。

如何有尊榮的老人照顧？

台灣在少子化、老人化社會，如何照顧老年人成為一種重要而沉重、無奈的顯學。

一、老人對冷熱刺激反應慢，應注意燒、燙傷，及身體的保暖。

二、老人會有淺眠、不易入睡，應有安靜、舒適的睡眠環境。

三、老人有口腔衛生、牙周病、假牙等問題，食物上須選擇易消化食物及多喝水。

四、老人因生理功能退化及有骨質疏鬆情形，除補充鈣質外，須預防老人跌倒，造成骨折或是無法行走。

1. 浴室地板保持乾燥，坐式馬桶、周圍要有扶手。

2. 夜間要保留小燈或照明設備，避免長者半夜如廁不慎跌倒。

五、老人皮膚易乾燥，應注意保溼，可在身上抹上凡士林。

六、老人聽力退化，多有重聽，與長者說話時：

1. 說話速度要放慢，並以手勢輔佐。

2. 語意內容須簡明、清楚，避免複雜、模糊，讓長者易於了解。

3. 依長者重聽情形，必要時求助專科醫師，協助長者使用助聽器。

七、老人視力減退：

1. 室內光線須明亮，常用物品須置於長者易取且固定位置上。

2. 配戴老花眼鏡，準備放大鏡。

本會祕書長曾在機構內長期服務老人，與老人一同工作，上述對老人照顧方法係屬一般且簡易的方式，其實真正要讓老人享有幸福感，最重要的是「尊重」老人。

志工服務長者時應有的態度為何？

如何尊重老人？不管長者是生病、缺陷、失智…，以長者能接受的態度，接受他與疼惜他。實務上有許多志工夥伴們，面對凋敝、老朽的身軀，常會露出害怕或是過度同情、悲傷的情緒，這是不正確的態度，反而會讓長者有不舒服的感受。

人在成熟後，隨著歲月而老化，進而衰老至死。出生是卵子與精子結合的偶然，而死亡是必然的歷程，有尊榮結束旅程，是完整的生命歷程，你我也正在這條路上，請用正確的態度面對衰敗與凋零。

老吾老以及人之老─理善國際關懷協會重視失能長者的心理照護問題

看著二樓窗櫺遺留的一雙藍色外出鞋的照片，照片上印著窗外的陽光色調… 然後抬頭看著監視器畫面在九點三十七分二十八秒她穿好鞋，緩慢來回踱步三趟，九點三十九分五十八秒一名老嫗在畫面下方由高處跌落，雙腳緩慢地在地上動了幾下，五秒後一位年輕女生走過看到卻兀自走開，老嫗用手撐著坐了起來不成，九點四十一分七秒照顧服務員開門發現… 這是本會在進行老人慈善關懷系列活動時，面對機構失智長者自殺問題的一段場景真實的記述。

本會祕書長是資深的社會工作師，對這樣失智老人照護與自殺議題更是清楚其完整脈絡與發展。面對長者「自殺」問題，不是是與非的習題，是難解的生命議題。政府社會政策擬定再完善，都無法避免上開照護問題的發生，老人照護與關懷議題必須重視，所以本會啟動慈善關懷列車，首推老人心理照護與關懷活動，為社會盡一點棉薄之力。

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來源：《理財周刊》 944 期

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