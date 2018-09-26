選舉看熱鬧　買房看門道！

【文 / 住展雜誌】

距離選舉投票只剩兩個多月，選戰正持續加溫，候選人政策牛肉狂開，許多民眾盯選戰看得目不轉睛。

其實呢，選戰熱鬧隨它去吧。可靠的政治人物沒幾個，畢竟靠山山倒、靠人人跑，選完後一切承諾灰飛煙滅，最後靠自己買房子、認真工作過生活最牢靠！與其一天到晚擔心某某某能不能選得上，還不如把心思拿去看房子、多做點買房前的功課。

但值此之際，很多民眾即使想買房，但發覺坊間資訊十分紊亂；有的人說跌，有的人說漲，有的人說跌是別人跌、漲是我要漲。

為了給予讀者更詳細、即時的價格資訊，本期「北台灣三都房價大ＰＫ」、「房價走勢，6 大錯誤說法」等兩篇報導，不僅分析哪些區域價格穩定、與最新預估成交價，也要釐清大眾對房價走勢的誤解。

甚至，在「這些捷運站 價差不一般」文中，我們獨家揭露大台北房價價差極大的捷運站點；告訴您在同一捷運站周邊，新建案價差到底有多少、最便宜的建案在哪裡、以及造成價差的因素是什麼。這些都是買房前應知的事項，如果掌握所有訊息，就不怕買貴、買錯、或者買不到了。不是嗎？

我們要傳達的訊息，不只專注在價格上；在房價之外，買房子還有林林總總的事情要注意。有人會說，『以前隨便買隨便賺，管它什麼資訊，有價差賺就買了啊！』沒錯，以前大多頭時期是如此，但現在不是隨便買都賺的時機，所以更要看門道、擦亮眼睛買房子。

為了幫助讀者們快速看屋，在各個單元中，會依文章屬性置入 QR CODE 連結，您只需要拿起手機快速掃瞄，即可開啟網路地圖，並按下電子導航，導航就能引領您到達目的地。希望《住展》的心意，能讓您順利找到滿意的房子。祝您賞屋愉快！

本文摘自 2018 年 9 月 5 日出刊之《住展雜誌》437 期編輯脈動單元，同期內容除本文外，並有「北台灣 3 都房價大 PK」、「928 檔重點搶先爆」等，更多內容請參閱《住展雜誌》，並尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源：住展雜誌，更多資料請上住展房屋網 http://www.myhousing.com.tw 謝謝！

來源：《住展雜誌》 437 期

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