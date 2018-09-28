貿易戰利空 可望逐步鈍化 留意FED會後聲明 聚焦非中國製造公司

明年升息的速度與未來 FED 的縮表框架仍須注意，台灣外銷訂單優於預期，九、十月營收值得期待，而生產基地全球化的企業，未來相對具優勢。

文．馮泉富

中美兩國二四日正式對彼此開徵新一輪關稅，不同的是美國對價值兩千億美元中國商品加徵的關稅，預計明年一月一日將從一○％調升至二五％，而且先前白宮的聲明還指出，若中國對美國農民或其他產業採取報復行動，美方將立即進行第三階段報復，也就是對價值約二六七○億美元的中國產品加徵額外關稅。

正當第二階段加徵關稅大戰啟動之際，中國大陸於二四日發布《關於中美經貿摩擦的事實與中方立場》白皮書，闡明陸方八大立場，除譴責美國的貿易霸凌行為破壞國際經濟秩序，也明白表示談判不能在關稅大棒的威脅下進行。顯然，雙方歧見逐步深化，在美國期中選舉前談判已難以期待。美方第三階段，對價值約二六七○億美元的中國產品加徵額外關稅，目前看來也難以避免了。所以，市場期待訊息面的利空出盡，投資人還要再等一等。

由於全球貿易規則不確定性日增，可能使全球進出口成長不如預期，對企業投資的干擾程度不易評估，也許因為這樣的狀態可能會持續一陣子。因此，經濟合作暨發展組織 (OECD) 日前也不約而同的調降今明兩年全球經濟成長預估，今年的成長率由三．八％下修至三．七％，二○一九年由三．九％下修至三．七％。

美國 FOMC 會議會後聲明 攸關未來升息速度

不過，下修幅度不大，不至於影響目前市場信心，相對重要的是二十七日聯準會的會後聲明。投資人要關注的兩大重點是明年升息的速度與未來 FED 的縮表框架。

按照目前聯邦利率期貨的交易概況顯示，今年升息四次的機率已攀升至七三％，也就是九月與十二月各升息一次，不必有其他懸念，而目前九月升息的邊際效應早已大幅遞減。

先前六月 FOMC 會後的利率點陣圖預計二○一九年將加息三次，只要九月的會後聲明少個一次，代表加息速度放緩，美股可望以利空出盡來反應，或者說美股多方慣性可以維持較久。

至於 FED 的縮表框架也是觀察重點，由於十月份起的 FED 表定縮減購債額度為每月五○○億美元，二○一九全年將縮表六千億美元，這般的流動性抽離速度對金融市場影響十分巨大，理論上也當有個總量限度，例如對 FED 的資產負債表而言，什麼樣的水位範圍是適宜的，市場參與者才有個譜。

另外，由於十年期美債殖利率近期再度突破三％，對長線資金逐漸具有吸引力，目前殖利率尚未突破今年五月高點，影響性可以忽略，如果殖利率突破今年五月高點，對股市的壓力將會加大，投資人需一併留意。

台灣外銷訂單優於預期 九～十月營收值得期待

由於美股仍處多方格局，美元指數也處於整理型態，這樣的外部環境相對有利台股發展。不過，真正的核心力量還是台灣經濟的基本面強度。台灣經濟對出口的依賴度相當高，從三月份以來，市場對中美貿易戰的擔憂就沒少過，幸虧台灣外銷訂單除了六月 (淡季) 年增率不如預期以外，大體上皆優於預期。

根據日前經濟部新公布的數據，八月外銷訂單達四三六．八億美元，優於市場預期並創歷年同月新高，年增率為七．一％。其中，資訊通信產品為一一五．九億美元，為歷年同月新高，年增一○．○％；電子產品為一一五．六億美元，亦為歷年同月新高，年增九．六％。

主要因為雲端資料中心需求暢旺，加上各品牌智慧型手機新品陸續上市，加上電競產品及新興科技需求熱絡，帶動晶片、封測、記憶體、被動元件、印刷電路板等供應鏈接單成長所致。

顯然，目前整體接單狀況受到貿易戰的影響暫時仍不明顯，尤其經濟部統計處預估，九月外銷訂單金額會有更明顯成長，大約四八二～四九二億美元，可望較八月成長十．四～十二．六％，年增率估約五．○～七．一％。由此推論，整體上市櫃公司九月～十月的營收可望相當亮麗，並進而推升整體第三季的獲利展望。

生產基地未局限於大陸 台達電未來相對具優勢

雖然目前中美貿易衝突暫時尚未影響到台灣外銷訂單，不過，觀察去年台灣廠商海外生產比為五三．二％，而在中國大陸生產比率占四七．九％，顯示海外生產大部分都在中國大陸生產。所以，未來若台商受到影響，國內提供原材料或零組件之廠商就會受到影響。因此，生產基地未局限於中國大陸的廠商，受到貿易戰的影響可望較小，接單將具相對優勢，這是未來選股的重要方向。

例如電源供應器龍頭廠台達電 (2308)，早已加速佈局非中國大陸製造據點，目前工廠遍及台灣、大陸、日本、韓國、泰國、印度、美國、墨西哥、巴西、斯洛伐克；仁寶也將增加墨西哥、波蘭、台灣或越南的產能；和碩短期打算增加捷克、墨西哥和台灣產能，長期可能到印度或東南亞設廠，未來可分散地緣政治風險。

目前越南台商僅次於中國，為海外第二大台商聚落，四千餘家台商群聚的越南，包括紡織、家具、鞋業、自行車等產業供應鏈都已成型，中美貿易戰對越南台商應屬正面效益。以家具業為例，越南一年銷美金額約五十億美元，中國銷美約為三○○億美元，若轉單三○％，就有近百億美元商機，中國產能移轉三成，越南成長就翻倍。

越南台商有群聚效應 建大擴建新廠剛好因應轉單

例如建大輪胎 (2106)，越南剛完工擴建的新廠達四二公頃 (主要生產工業胎、高爾夫球車、汽車等大胎)，可以逐步接下大陸天津、昆山兩地的銷美的產能。再加上越南原來生產自行車、摩托車胎及印尼新近開工的三十公頃廠區 (也生產自行車、摩托車胎)，可以供應大陸遷徙至越南的自行車廠所需。

經濟數據顯示，越南上半年 GDP 成長七．一％，創二○一一年以來新高，是全球成長最快的經濟體之一，而製造業產出年增十三．一％是帶動 GDP 飆高的主因。伴隨越南經濟加速躍進，勢必帶動相關鋼鐵、紡纖及塑膠加工等事業的大量需求。

觀察國內投資越南金額最大者非台塑集團莫屬，目前越南投資約一四六億美元。

同時為美國與越南概念股 台塑有先見之明及早布局

台塑早於二○○一年就在越南設立紡織、纖維及塑膠二次加工廠，現階段越南投資項目包括紡織、發電、聚酯纖維、BOPP、耐隆粒、耐隆衣料用絲等，目前均已進入量產階段，為台塑在亞洲主要的紡織及纖維生產中心。鋼鐵廠方面，台塑、中鋼及日本 JFE 三大集團合資的台塑河靜鋼鐵公司，是越南目前最大的外國直接投資案，也是越南首座一貫作業煉鋼廠。

兩支高爐全能生產後，每年可產出鐵水六七一萬噸，預估今年鐵水總產量可達五○○萬噸，整體營收上看二五億美元，目前營運已為現金正流入狀態。

美國廠方面，德州新廠擴建即將於二○一九年陸續投產，乙烯一二○萬噸將於二○一九年第一季末投產，下游配套 LDPE 四十萬噸 (台塑美國全資)、HDPE 四十萬噸(台塑全資)、PP 二五萬噸(台塑美國全資) 將於二○一九年上半年陸續投產。EG 八十萬噸 (南亞全資) 則計畫於二○一九年底試車投產；該套乙烯製程為乙烷進料，相對輕油進料具有成本優勢，目前美國 PE 價格約一○○○美元 \ 噸，乙烷進料的乙烯再製成 PE 換算利差將可達三○○～四○○美元 \ 噸，未來進行美國內銷或外銷都具有成本優勢。台塑算是中美貿易衝突長期化之下最具競爭力的公司，值得長線追蹤。

來源：《理財周刊》 944 期

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