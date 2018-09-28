波音贏得92億美元的美國空軍訓練機合約

美國空軍週四 (27 日) 表示，波音公司 (BA-US) 與瑞典 Saab AB 合作被選中成為美國空軍的下一架訓練飛機的製造商，合約價值高達 92 億美元。

美國空軍目前計劃購買 351 架噴射機和 46 架模擬器。第一架噴射機將於 2023 年交貨，並於 2034 年全面投入運營。

消息傳出後，波音股價小幅走高，收盤上漲 0.6% 至 367.38 美元，而當時合約的競爭者之一韓國航空宇宙產業 (047810-KR) 的股價在首爾下跌超過 24%。該公司表示，集團虧損是因為波音公司的出價較低。

波音股價走勢

空軍希望更換老舊的 T-38 飛機機隊，這些飛機已有近 50 年的服役時間。分析師認為，美國空軍最終可能會購買多達 600 架的飛機。

贏得合約對於波音公司來說意義重大，波音公司在一年多前重組了國防業務，就是希望獲得諸如培訓師等特許經營的勝利。

波音一直以來都難以簽下國防合約，但自 2016 年 2 月開始，波音公司國防、太空與安全部門執行長 Leanne Caret 幫助該公司贏得了更多合約。

「今天的公告是波音和瑞典 Saab AB 團隊多年來堅定不移的重大成就，」Caret 在一份聲明中說道。 「我們預計 T-X 將成為本世紀最重大的特許經營計畫。」

瑞典 Saab AB 則在一份聲明中表示，該合約意味著波音現在可以開始向包括 Saab AB 在內的供應商下訂單，不過波音還未開始下訂。該公司表示，波音有 90% 以上的產品將在美國生產，並將在 34 個州產生 17,000 多個工作機會。