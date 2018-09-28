最壞情況下馬斯克會面臨什麼？不僅CEO保不住 還可能蹲監獄

特斯拉 CEO 馬斯克遭遇了人生的「滑鐵盧」。

美東時間 27 日周四盤後公布的曼哈頓區法庭文件顯示，美國證監會（SEC）起訴馬斯克，指控其今年 8 月提出計劃讓特斯拉私有化系證券欺詐。

據 CNBC 報導，SEC 前主席 Harvey Pitt 判斷，如果馬斯克被認定有罪，「他可能面臨一系列懲罰……. 罰款，一段時間乃至永久被禁止擔任上市公司高管或董事」。永久禁止馬斯克擔任上市公司高管或董事，是 SEC 可以祭出的最嚴厲的懲罰措施。

馬斯克是特斯拉的靈魂人物，也是資本給予特斯拉高估值的關鍵原因，如果馬斯克被踢出局，那麼特斯拉市值可能被通用汽車超越，美股第一大市值汽車股位置可能不保。

CNBC 援引知情人士的話稱，特斯拉公司也可能被起訴，儘管特斯拉還沒有在指控中被 SEC 列為被告。但據《紐約時報》報導，SEC 還向特斯拉及其聘請的私有化金融機構發出了一輪傳票。據知情人士透露，該機構還面談了一些特斯拉董事會成員。

SEC 對馬斯克的還只是民事訴訟，本月初美國司法部對馬斯克展開了刑事調查，對特斯拉和馬斯克而言，後果可能更為嚴重。特斯拉此前稱，美國司法部上個月要求提供有關馬斯克將公司私有化推特的文件。

這樣事情就大條了。Harvey Pitt 表示，如果美國司法部對馬斯克提起刑事指控，罪名成立那馬斯克不僅要被罰更多的錢，還可能要蹲大牢。

根據金融技術和分析公司 S3 Partners 的估計，馬斯克 8 月 7 日發布的推特讓投資者花了 13 億美元買入特斯拉股票。CNBC 援引證券律師表示，如果聯邦調查人員發現馬斯克故意欺騙投資者，他可能面臨刑事指控。

此外，加州的聯邦檢察官也加入了調查特斯拉的隊伍，目前這項調查似乎還處於初級階段。

馬斯克「傲嬌」地拒絕了 SEC 的和解

《紐約時報》報導稱，SEC 提起訴訟之前，馬斯克及其律師在最後一刻決定打官司而不是和解，堅持認為他沒有做錯任何事。

馬斯克此前在一份聲明中稱：「SEC 這一不合理行動讓我非常難過和失望。我總是盡最大可能維護真實透明的原則，維護股東的利益。誠信是我最看重的價值觀，事實將會證明我從未做有違誠信的事。」

馬斯克和 SEC 談崩，《華爾街日報》給出了更為詳細的細節。報導援引據知情人士透露，SEC 此前與馬斯克起草了一份和解協議，協議得到了 SEC 委員的批准，但周四晨間當 SEC 準備提交和解協議，馬斯克的律師致電駐舊金山的 SEC 律師，稱他們不再有興趣推進該協議。上述知情人士稱，這通電話後，SEC 急忙起草了起訴書，隨後提交。

以往，SEC 因未能在金融危機等特殊時期，迅速對重大案件採取行動而備受抨擊，但這次起訴距離馬斯克 8 月 7 日發推不到兩個月時間，行動可謂異常迅速。《華爾街日報》援引前 SEC 執法律師 Michael Liftik 稱，這意味著 SEC 無需進行太多調查，即可輕鬆決定他們應該提起訴訟，而且自信能夠勝訴。

而且，SEC 此前一直被美國總統川普痛批「只拍蒼蠅，不打老虎」。因為 SEC 此前幾乎沒有將類似馬斯克這樣重要的人物，踢出過證券行業。最近的例子是已經解散的醫療公司 Theranos 的首席執行官 Elizabeth Holmes，她現在也面臨着欺騙投資者的刑事指控，但她也沒有被懲罰永久性的行業禁令。

在與 SEC 的和解中，Holmes 已同意放棄對 Theranos 公司的控制，退回公司 1890 萬份股份，接受 50 萬美元的處罰，並在 10 年內不擔任任何上市公司的董事或高管職務。

馬斯克遭 SEC 指控的消息傳出後，本周四盤後，特斯拉股價大跌約 13.6%，一度跌破 266 美元，較收盤價跌去將近 42 美元，跌至將近三周來最低點。

馬斯克 8 月 13 日表示，沙烏地阿拉伯阿拉伯主權財富基金有意為特斯拉私有化融資，刺激股價大漲近 10%，但 8 月 24 日很快宣布擱置將該公司私有化的計劃。